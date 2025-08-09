Ucrania: la cumbre entre Putin y Trump se realizará en Alaska

El Kremlin confirmó anoche que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán en Alaska el 15 de agosto, y calificó el lugar elegido como “bastante lógico”.

“Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, limitan entre sí. Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering”, dijo el asesor de la presidencia rusa Yuri Ushakov.

El Kremlin también anunció que invitó a Trump a visitar Rusia tras la cumbre. “Es natural esperar que la próxima reunión entre los presidentes se celebre en territorio ruso. Ya se ha enviado la invitación correspondiente al mandatario estadounidense”, remarcó.

Respaldo aliado. El presidente Putin, habló ayer por teléfono con su par de China, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, dos aliados claves, para contarles sobre el encuentro que tendrá con Trump.

No fue un acto de cordialidad diplomática. Por el contrario, se trató de una maniobra política con el fin de exhibir el apoyo que tiene de esas dos potencias asiáticas. Ayer vencía el ultimátum lanzado por Trump para que acordara negociar con Ucrania una salida a la guerra, bajo la amenaza de nuevas sanciones.

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos en los dos bandos y causó la destrucción de poblados y ciudades ucranianas. Pero luego de más de tres años de feroces combates, las posiciones de Kiev y Moscú siguen siendo irreconciliables.

Ucrania y sus aliados europeos acusan a Rusia de bloquear las negociaciones con sus exigencias intransigentes, mientras su ejército tiene ventaja en el frente y sigue ganando terreno.

En un intento por avanzar en las negociaciones, el enviado estadounidense Steve Witkoff fue recibido esta semana en el Kremlin por Putin. Esto supuso una aceleración diplomática que desembocó en un “acuerdo de principio” para la reunión del 15. Se trata del primer encuentro en persona entre ambos mandatario desde junio de 2019 en Japón.

No hay “soluciones simples”. En este contexto, Putin informó ayer por teléfono a Xi Jinping de los “resultados” de las conversaciones con Washington. “China se complace de ver que Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto, mejoran sus relaciones y promueven una solución política a la crisis ucraniana”, declaró Xi Jinping a su homólogo ruso, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente chino “subrayó que los asuntos complejos no tienen soluciones simples”, y añadió que “China siempre apoyará la paz y la promoción de las negociaciones”.

La declaración fue difundida con gran pompa por Rusia, ya que implica un respaldo directo a Putin en este conflicto.

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, declaró que mantuvo una “buena” conversación con su “amigo” Putin.

Estos intercambios se llevaron a cabo después de la decisión de Trump de imponer 50% de aranceles a los productos indios importados por Estados Unidos, ya que reprocha a India que compre petróleo a Rusia.

Washington amenazó con imponer colosales aranceles a los países que comercien con Rusia, como India y China. Pero el jueves, cuando se le preguntó a Trump si mantenía o no su ultimátum a Rusia –que expiró ayer–, respondió: “Eso dependerá de Putin, vamos a ver qué dice”. El líder ruso asimiló la presión sin responder directamente, y lo hizo ahora exhibiendo músculo con el apoyo de China e India.

En tanto, siguen los bombardeos sobre ciudades ucranianas y los combates en el frente del Este, donde las tropas rusas continúan avanzando.