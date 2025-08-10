Un fuerte terremoto en Turquía provocó un muerto, 29 heridos y el colapso de 16 edificios

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la ciudad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, este domingo 10 de agosto, según informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD), causando la muerte de al menos una persona y decenas de heridos. El sismo se sintió en varias ciudades del oeste del país, incluyendo Estambul y la turística Esmirna.

"Una persona de 81 años falleció poco después de ser rescatada de entre los escombros", declaró el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, a la prensa en Sindirgi, epicentro del terremoto, según información que difundió la agencia de noticias AFP.

Otras 29 personas resultaron heridas, aunque no de gravedad, añadió, el mismo funcionario. El sismo derrumbó 16 edificios en Sindirgi y sus alrededores, cuatro de los cuales estaban habitados, incluyendo un edificio de tres plantas en el centro de la ciudad, indicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Japón recibió las primeras olas del tsunami tras el terremoto en Rusia: hay dos millones de personas evacuadas

Varias personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros del edificio de tres plantas, donde vivían seis. La persona fallecida también había quedado sepultada bajo los escombros antes de ser liberada.

Previamente, el alcalde Serkan Sak declaró al canal privado turco NTV: "Cuatro personas fueron rescatadas de los escombros". Añadió que se están realizando esfuerzos para rescatar a otras dos. Unos 319 socorristas fueron desplegados en la zona afectada, según AFAD.

El terremoto se produjo cerca de las 5 de la tarde de Turquía, con unas 20 réplicas de magnitudes entre 3,5 y 4,6, según AFAD.

Turquía está atravesada por varias fallas geológicas que han causado catástrofes en el país. Un terremoto en febrero de 2023 en el suroeste causó la muerte de al menos 53.000 personas y devastó Antakya, donde se encontraba la antigua ciudad de Antioquía. A principios de julio, un temblor de magnitud 5,8 en la misma región causó una muerte y 69 heridos.