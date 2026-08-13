Un marplatense se ahogó haciendo surf en una playa "de alto riesgo" de la Isla de Pascua

Lugar paradisíaco, la Isla de Pascua es un destino turístico de fama mundial. Y desde allí llegó la noticia de la muerte, en las últimas horas, de un un argentino de 40 años que se ahogó mientras hacía surf en una zona de playas, calificada por los expertos como de "olas de alto riesgo".

Se trata de Gonzalo Balada, oriundo de Mar del Plata que estaba hace varios años radicado en Rapa Nui, (el nombre de la Isla de Pascua en el idioma de los nativos), a unos 3.700 kilómetros de Chile, donde tenía un restaurante junto a su pareja en el que además era el cocinero.

Fanatico del surf, solo se indicó que Balada, se encontraba en un sector de rompientes de alto riesgo, y allí sin que esté todavía claro que le sucedió, terminó perdiendo la vida.

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"Tuvo un inconveniente al realizar una maniobra" denunciaron al número de emergencias local, contando que un hombre que se había perdido en las aguas, la Armada envió una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua en dirección a la escena del hecho. Al llegar al lugar dos amigos de Balada habían conseguido rescatarlo del agua, pero pese a que fue trasladado con urgencia el Hospital de la isla, los médicos no pudieron reanimarlo pese a intentarlo durante 40 minutos.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la causa del deceso fue asfixia por sumersión, al tiempo que efectivos de la Policía de Investigaciones llevaban a cabo distintas pericias. Balada, apodado 'Che' por su condición de argentino, vivía en la isla desde hace años y era un apasionado del surf, según describieron sus amigos: "Era un surfista de las grandes olas". Se espera ahora la decisión de la familia, sobre si será sepultado en la isla o sus restos repatriados a la Argentina.

HB