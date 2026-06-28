Una innovadora plataforma que ayuda a encontrar familiares

En medio del colapso masivo de infraestructuras y un apagón que dejó a oscuras y sin conectividad a millones de ciudadanos, la desesperación por conocer el paradero de familiares y amigos dio origen a una herramienta digital sin precedentes en la gestión de crisis del país: la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela (desparecidosterremotovenezuela.com)
El sitio web, impulsado de forma urgente por un grupo de desarrolladores independientes y voluntarios liderados por el programador civil Jorge Bastidas, nació apenas horas después de la tragedia.
Su objetivo fue centralizar y organizar los reportes de búsqueda ante el silencio absoluto de las redes telefónicas tradicionales y las plataformas de internet comerciales.
En un escenario donde cada minuto cuenta, esta iniciativa civil se transformó en el principal nodo de información y en la única luz de esperanza tanto para los residentes locales como para la masiva comunidad de venezolanos en el exterior, quienes intentan rastrear desesperadamente a sus seres queridos.
El balance en la página escaló a un ritmo vertiginoso. En sus primeras horas, el sitio contabilizaba 9.721 reportes directos. Para el jueves, la cifra de personas registradas sin comunicación ya rebasaba las 40.000. Ayer trepó a más de 55.000.