Una innovadora plataforma que ayuda a encontrar familiares

En medio del colapso masivo de infraestructuras y un apagón que dejó a oscuras y sin conectividad a millones de ciudadanos, la desesperación por conocer el paradero de familiares y amigos dio origen a una herramienta digital sin precedentes en la gestión de crisis del país: la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela (desparecidosterremotovenezuela.com)

El sitio web, impulsado de forma urgente por un grupo de desarrolladores independientes y voluntarios liderados por el programador civil Jorge Bastidas, nació apenas horas después de la tragedia.

Su objetivo fue centralizar y organizar los reportes de búsqueda ante el silencio absoluto de las redes telefónicas tradicionales y las plataformas de internet comerciales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un escenario donde cada minuto cuenta, esta iniciativa civil se transformó en el principal nodo de información y en la única luz de esperanza tanto para los residentes locales como para la masiva comunidad de venezolanos en el exterior, quienes intentan rastrear desesperadamente a sus seres queridos.

El balance en la página escaló a un ritmo vertiginoso. En sus primeras horas, el sitio contabilizaba 9.721 reportes directos. Para el jueves, la cifra de personas registradas sin comunicación ya rebasaba las 40.000. Ayer trepó a más de 55.000.