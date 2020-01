Una joven encontró a su abuelo fallecido gracias a Google Maps

Desde su lanzamiento, en 2007, la función 'Street View' de Google Maps causó furor entre los usuarios, que se dedicaron a buscar detalles de sus hogares, lugares de trabajo y otros puntos de interés en todo el mundo. La actividad pronto derivó en un hobby: buscar personas o situaciones insólitas que hayan sido captadas por el automóvil de la compañía que recorrió cientos de ciudades en 83 países con sus cámaras 360°. El entretenimiento, que tiene su costado humorístico, encontró en los últimos días una veta sentimental cuando una chica contó en Twitter que halló a su abuelo fallecido gracias a la aplicación. En las imágenes que mostró se ve al hombre 'inmortalizado' por Street View en la entrada de una casa, en la ciudad mexicana de Durango. A raíz de esto, muchos usuarios comenzaron a replicar sus pasos y compartieron los resultados en un hilo que rápidamente se viralizó.

"Mi abuelo falleció hace unos años. No pudimos decirle adiós. Ayer descubrimos por Google Map ques finalmente atravesó su granja y, como teníamos curiosidad por hacer lo mismo, donde termina el camino, está mi abuelo, sentado allí", escribió la joven cuyo usuario en esa red social es @yajairalyb. Asimismo acompañó el posteo, publicado el 7 de enero, con un emoji de una expresión triste y el video de su 'hallazgo'.

La publicación en cuestión fue compartida más de 60 mil veces, y le dio la idea a muchos usuarios para que se animen y hagan lo mismo. De hecho, algunos compartieron en los comentarios sus experiencias de haber encontrado a familiares ya fallecidos 'inmortalizados' por la aplicación de Google.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ — yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020

"Lo mismo pasó con mi abuelo, podemos verlo relajándose afuera de nuestra casa en México. Cada vez que lo extraño, especialmente durante este tiempo, siempre vuelvo a él", precisó uno, mientras que otro contó: "Busqué en Google al azar la dirección de mi abuela una vez el año pasado cuando no podía dejar de pensar en ella ... ¡Esto fue lo que vi que no podía dejar de llorar! Mi abuela se estaba tomando fresco en su patio delantero ... ¡La extraño!

Same thing with my abuelo we can see him just relaxing outside our house in Mexico. Everytime I miss him especially during this time I always go back to it 🥺❤ pic.twitter.com/sHeOb9g7s2 — J A C K I E (@tilin98) January 8, 2020

I randomly googled my grandma's address once last year when I couldn't stop thinking of her... this was what I saw I couldn't stop crying! My grandma was chilling in her front yard... I miss my ole gal! ❤ pic.twitter.com/1ytDswHDIO — Kizzi J. (@KizziRock_) January 9, 2020

Un tercero escribió: "Mi abuelo falleció el mes pasado, exactamente 1 año después de que mi abuela también nos dejó. Verlo aquí caminando a nuestra vieja casa trae tantos recuerdos de la infancia". Y otro compartió: "Lo mismo con mi abuelo, van a pasar 3 años desde su fallecimiento. ¡Este es él caminando hacia sus hijas (mi mamá)! ".

my great abuelo passed away last month, exactly 1 year after my great abuela also left us. to see him here walking to our old house brings back so many childhood memories 🖤🖤 pic.twitter.com/qfDIsDQoWT — 𝙘𝙧𝙞𝙨 (@Buenrostrohhh) January 8, 2020

Same with my Grandpa, it’s gonna be 3 years since his passing. This is him walking towards his daughters (My mom)!!! pic.twitter.com/3JhLIqjGcX — Brayan Cuin - Tinoco (@brayan_cuin_) January 8, 2020

"Por este hilo encontré a mi papá ... han pasado casi 4 años", relató otro. Por su parte, uno más reveló cómo gracias a la aplicación pudo volver a ver a su mascota en una calle. Todos compartieron los mensajes con los videos de la app y la imagen de sus seres queridos.

Because if this thread I found my dad... it’s been almost 4 years. 😭😭😭 I never knew. Thank you pic.twitter.com/KaxTMaqXg2 — Paula (@paulaesullivan) January 9, 2020

same as my buddy lucky, rip :( pic.twitter.com/GtDWqcaL4d — liz ard (@HoangryAF) January 8, 2020

