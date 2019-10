Cientos de turistas se perdieron y el alcalde hizo una extraña advertencia: "No use Google Maps"

La ciudad de Cerdeña cuenta con unas paradisíacas playas de las que miles de turistas buscan disfrutar. Pero en el camino, cientos de ellos se suelen perder en las sinuosas rutas de la isla de Italia. Ante esta inusual situación, un alcalde hizo una extraña advertencia para los visitantes: "No use Google Maps".

Salvatore Corrias, el alcalde de Baunei, un pueblo de montaña en la provincia de Ogliastra realizó esta peculiar declaración luego de que durante el año pasado 144 turistas tuvieron que ser salvados por los rescatistas debido a que se perdieron en las intransitables rutas por las que la aplicación de mapas los había enviado, consignó el portal The Guardian.

Debido a este inconveniente, aconsejó a las personas que usen mapas de papel tradicionales. "Lo que sucede es que las personas no están acostumbradas a los caminos de tierra en el área y por eso confían en Google Maps", dijo Corrias al portal mencionado.

"Pero después de un tiempo se dan cuenta de que no están en el camino correcto, por lo que tenemos que ir a rescatarlos. Hemos tenido muchos casos, especialmente en los últimos años, desafortunadamente Google Maps no lleva a las personas a los lugares a los que quieren ir ", agregó.

Los conductores se encontraron en caminos montañosos intransitables de la cordillera Supramonte mientras se esforzaban por llegar a las playas de arena blanca a lo largo de la costa este de la isla. El año pasado, el servicio de bomberos o el equipo de rescate de montaña fueron llamados 144 veces para salvar a los visitantes varados.

Cerdeña es una isla con más de 1,5 millones de habitantes que se encuentra en el medio del Mar Mediterráneo y tiene como capital y ciudad más poblada a Cagliari.

Para evitar mayores inconvenientes, la policía local colocó señales de tráfico con el curioso mensaje: "No siga las instrucciones sugeridas por Google Maps". El alcalde anunció que también intensificará una campaña de información en las redes sociales mientras proporciona a las personas mapas en papel.

"Esto se ha convertido en un problema real. No podemos prohibir su uso, por lo que es una advertencia: no use Google Maps, ya que terminará en un lugar oscuro. Solo requiere un poco de sentido común", señaló.

El alcalde comentó que había informado a Google de que sus indicaciones llevaban a las personas a estos caminos imposibles.

En ese sentido, un portavoz de Google reconoció: "Somos conscientes de un problema en Cerdeña donde Google Maps está enrutando a algunos conductores por caminos que pueden ser difíciles de navegar debido a su terreno. Actualmente estamos investigando formas en que podemos alertar mejor a los conductores sobre este tipo de carreteras".

ED