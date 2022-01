Una movilera fue atropellada por un auto en vivo, pero se levantó y siguió trabajando

La televisión estadounidense vivió un momento impactante: mientras la periodista Tori Yorgey estaba saliendo al aire un auto la atropelló y la tiró al piso junto con la cámara. Lo más insólito fue que ella se levantó y continuó comentando el problema de la cañería rota que había ido a cubrir. “Vi pasar mi vida ante mis ojos”, reconoció.

El miércoles a la noche en Virginia Occidental, Estados Unidos, Tori se a cercó a Dunbar para realizar un móvil y contar lo que ocurría tras la ruptura de una tubería de agua, pero el informe fue interrumpido cuando un auto la choca y la tira al piso.

Cuando logra levantarse comenta: “Oh, Dios mío. Me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien”. “Fui atropellada por un auto, ¡pero estoy bien, Tim! ¡Estoy bien!”, le dice al conductor que no logra entender.

Mientras la periodista intenta continuar con su informe se escucha a la conductora del auto preguntar si está bien. “¡Sabés que esto es televisión en vivo para vos!”, dijo riendo. “¡Todo está bien! De hecho, también me atropelló un coche en la universidad así como así. ¡Estoy tan contenta de estar bien!”, insistió.

“Esa mujer fue muy amable y dulce. No fue su intención. Fue un accidente y sé que lo fue”, aclaró la movilera. Luego siguió: “Volvemos al informe. Estamos en Roxalana Hills Drive en Dunbar, aquí es donde está el punto de ruptura de agua”.

Wow. I am flattered by the kindness and well wishes. I am feeling fine, just a little sore! Thank you all so much.



For the record: @WSAZirr couldn’t see what was happening in that moment. He is one of the kindest people I know, and was first to call to check on me. pic.twitter.com/kusuDnEvfG