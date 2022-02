Una mujer contó la pesadilla de "acoso y abuso sexual virtual" que vivió en metaverso

Una mujer contó la desagradable experiencia que tuvo en la realidad virtual cuando al ingresar al metaverso Horizon Venues, creado por Facebook, su avatar fue “acosado verbal y sexualmente” y sometido a “una violación en grupo por 3 o 4 avatares masculinos”.

Se trata de Nina Jane Patel, de 43 años, que es psicoterapeuta, investigadora y especialista en el mundo del metaverso. En una publicación en la plataforma Medium, Patel relató la conmoción que le generó el episodio de abuso virtual, y cómo quedó impactada por lo verosímil de la experiencia a una de la vida real.

“Hace poco compartí mi experiencia de acoso sexual en Facebook/Meta's Venues”, escribió la mujer. “A los 60 segundos de unirme, me acosaron verbal y sexualmente, 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos, mientras trataba de escapar, gritaron “no finjas que no te encantó” y “ve a tocarte con la foto’”.

Esta situación, dijo la mujer que reside en Londres, Reino Unido, “fue tan horrible y sucedió tan rápido”, que se paralizó y no pudo hacer nada. Su reacción “fisiológica y psicológica”, explicó, fue similar a la que sucede en la vida real.

En ese sentido, señaló que la realidad virtual “en esencia se diseñó para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales”, ya que con los avances tecnológicos estos universos de simulación son cada vez más parecidos a la vida tal como la conocemos.

Nina Jane Patel. Foto: Daily Mail

“Mi experiencia de acoso sexual fue, por decir lo menos, impactante. Impactante porque no estoy acostumbrada a que me hablen de manera tan despectiva, tal vez en 1996, pero ciertamente no en 2021”, agregó Patel, que trabaja para una compañía que metaversos seguros para niños.

Luego, la investigadora resaltó la variedad de comentarios que recibió cuando relató su experiencia, muchos de ellos con juicios contra ella. “Los comentarios en mi publicación fueron una variedad de opiniones desde: ‘No elijas un avatar femenino, es una solución simple’, hasta ‘No seas estúpida, no fue real’, ‘un patético grito por atención’, ‘los avatares no tienen la parte inferior del cuerpo para agredir’, ¿obviamente nunca has jugado Fortnite’, ‘lamento mucho que hayas vivido esto’ y ‘esto debe terminar’”.

La respuesta de Meta ante la denuncia de Nina Jane Patel sobre el acoso virtual

Un portavoz de Meta declaró que lamentaba lo sucedido y agregó que les gustaría que todos en Horizon Venues tuvieran una “experiencia positiva”, por lo que manifestaron que tomarán en cuenta lo sucedido para investigar y tomar medidas.

“Horizon Venues debe ser seguro y estamos comprometidos a construirlo de esa manera. Continuaremos realizando mejoras a medida que aprendamos más sobre cómo las personas interactúan en estos espacios, sobre todo cuando se trata de ayudar a las personas a informar cosas de manera fácil y confiable”, agregó el vocero.

No es la primera vez que se señalan tales afirmaciones de violencia sexual en el metaverso, ya que a principios de diciembre se informó que un testeador beta dijo que un extraño había "manoseado" su avatar.

Después del incidente, el probador dijo: “El acoso sexual no es una broma en Internet normal, pero estar en la realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso. No solo me manosearon anoche, sino que había otras personas allí que apoyaban esta conducta, lo que me hizo sentir aislado".

El metaverso es una realidad virtual en 3D que simula la vida real, con avatares holográficos y vídeos.

Tae Kim, columnista de Bloomberg, definió el metaverso “como una versión futurista de un videojuego multijugador siempre activo en el que se puede jugar, socializar o incluso administrar un negocio de generación de dinero, en un entorno realista generado por computadora".

En el caso de Facebook, el metaverso se encuentra en sus primeras etapas, luego de que meses atrás Mark Zuckerberg anunciara que la empresa matriz de Facebook pasaría a llamarse Meta, con el objetivo de focalizar sus proyectos e inversaciones en la construcción del metaverso.

