Uruguay: un policía hincha de Peñarol mató a dos simpatizantes de Nacional tras el clásico

Dos hinchas de fútbol murieron este sábado 9 de agosto en un violento hecho que ocurrió a solo 22 kilómetros de Montevideo, entre simpatizantes de Peñarol y Nacional, pocos minutos después de que el gran clásico del fútbol uruguayo finalizara con un aplastante triunfo aurinegro por 3-0.

Todo comenzó cuando varias personas, incluido un agente de la policía de 24 años, veían el juego en el pueblo de Toledo, Departamento de Canelones, con banderas de Peñarol colgadas en ese domicilio. Al finalizar el encuentro, llegaron “dos motos ocupadas cada una por tres personas, uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego”, según el comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

En ese trance, "el policía se defiende con su arma de reglamento, efectuando disparos", lo que deriva en dos muertos entre los simpatizantes de Nacional que habían llegado en las motos.

Los investigadores de la Fiscalía deben determinar ahora si el accionar del agente tiene el atenuante de haber sido en su defensa al verse atacado, o si en cambio se trató de un caso de gatillo fácil que siguió a la discusión por el fútbol. Las pruebas a considerar incluyen el análisis de la escena del doble crimen por los peritos forenses y los testimonios de los testigos presenciales del hecho. Por ahora, el policía fue dejado en libertad.

Qué sucedió en el partido entre Montevideo y Nacional

El clásico terminó con el triunfo de Peñarol. Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo fueron los goleadores del encuentro. Gracias a este resultado, el equipo uruguayo se enfrentará con Racing de Argentina en los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo martes 12 de agosto.

Este partido debió jugarse sin la presencia de público porque, en el último cruce que habían tenido los dos equipos, se registraron toda clase de incidentes, desde el lanzamiento de una bengala que hirió gravemente a un policía hasta cánticos agresivos y provocaciones con banderas robadas a las hinchadas contrarias.

