Vía libre para Biden entre los demócratas: Sanders se bajó de la carrera presidencial en EEUU

El aspirante a la Casa Blanca Bernie Sanders abandonó finalmente la carrera por la nominación demócrata. Con esta decisión, todo parece indicar que el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, va a ser el candidato de la oposición a disputarle la reelección al republicano Donald Trump en noviembre próximo.

Sanders, un senador de 78 años autodefinido como "socialista democrático", comunicó la decisión a su equipo durante una conferencia telefónica, según un comunicado de su campaña. "Llegué a la conclusión de que esta batalla por la nominación demócrata no será exitosa", manifestó el izquierdista a sus seguidores en una transmisión en vivo.

"El vicepresidente Biden será el nominado", sostuvo el legislador, y agregó: "Felicito a Joe Biden, un hombre muy decente, con quien trabajaré para hacer avanzar nuestras ideas progresistas".

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16