Cerca de 2.000 personas infectadas con el nuevo coronavirus murieron en Estados Unidos en las últimas 24 horas, según el conteo de este martes 7 de abril a las 20.30 (hora local) de la Universidad Johns Hopkins.

La cifra diaria de 1.939 es el peor balance en un día para un país en todo el mundo desde el inicio de la pandemia, y eleva a 12.722 el número total de muertes en Estados Unidos. La primera potencia mundial se acerca así a los dos países más enlutados hasta ahora: Italia (17.127 muertos) y España (13.798).

Solo Estados Unidos tiene más de una cuarta parte de los casos declarados oficialmente en todo el mundo: 396.223 en total, 29.609 más en el último día, según las cifras de Johns Hopkins, actualizadas continuamente.

"Estados Unidos continúa haciendo más pruebas que cualquier otro país del mundo y creo que probablemente es por eso que tenemos más casos", dijo el martes el presidente Donald Trump en su conferencia de prensa diaria sobre la crisis, detallando que se han realizado unas 1,8 millones de pruebas hasta la fecha en el país.

Trump, amenazó el martes con suspender la contribución del país a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusando al organismo de mal manejo de la pandemia del coronavirus y una actitud sesgada hacia Pekín.

"Vamos a suspender el dinero gastado en la OMS", declaró Trump, quien propugna la idea de "Estados Unidos Primero" y ha criticado antes a otras agencias de la ONU y a organismos multilaterales.

El mandatario no dio detalles sobre cuánto dinero se retendría y minutos después, durante la misma conferencia de prensa, dijo: "No digo que vaya a hacerlo, pero vamos a examinar esta posibilidad", dijo. Según Trump, la OMS "parece estar muy sesgada hacia China". "Eso no está bien", dijo.



China enfrenta críticas en Washington, particularmente de los republicanos en el gobierno, por la forma en que manejó la pandemia, y Trump ha expresado dudas sobre la precisión de las estadísticas chinas para casos y muertes.

Sin embargo, el propio Trump ha sido ampliamente criticado por minimizar la gravedad del nuevo coronavirus, que inicialmente comparó con una gripe común y dijo que estaba bajo control en Estados Unidos, antes de aceptar más tarde que era una emergencia nacional.