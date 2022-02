Malasia: viceministra de la Mujer aconsejó a los maridos dar golpes "suaves" a sus esposas

Siti Zailah Mohd Yusoff, viceministra de Desarrollo de la Mujer, la Familia y la Comunidad de Malasia, generó repudio e indignación al publicar un video en el que aconseja a los hombres "dar un toque físico suave" a sus esposas para que “cambien su temperamento” ante una discusión.

La parlamentaria del Partido Islámico Pan-Malasia dice en un video llamado "Consejos de la madre", que difundió en su cuenta de Instagram, que un marido que quiere guiar a su esposa que no sigue "el mandato de Alá", debe aconsejarla en primer lugar y luego, si eso no resulta, recomienda que el hombre puede dormir separado de su esposa durante tres días para mostrar su descontento.

El siguiente paso, señala, es que si la mujer no “cambia su temperamento”, el esposo puede pegarle de manera "suave”. “Un toque físico suave, que eduque con amor, que no duela, pero que demuestre nuestra determinación de cuánto queremos que cambie su temperamento", consideró la funcionaria.

En esa línea, también dio “recomendaciones” a las mujeres para usar con sus maridos. "La primera forma de reprender al esposo es cuando el esposo está tranquilo, lleno y terminó de comer, terminó de orar, en un estado de reposo y calma", sostuvo. Y, dirigido hacia las mujeres, agrega: "Cuando queremos hablar, pedimos permiso, o usamos el lenguaje más suave para que acepte nuestra reprimenda".

Al conocerse los videos, representantes de distintas organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos repudiaron su contenido por “normalizar la violencia doméstica”, advirtieron que va en contra de la realidad actual que viven muchas mujeres y pidieron la renuncia de la viceministra.

The pandemic has only seen an increase in domestic abuse with a total of 9,015 cases were reported - predominantly against women. This so called ‘advice’ by the deputy minister is a disservice and goes against current realities & needs. https://t.co/QoOd6b0gud Reference tbc 1/3