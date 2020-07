Un virus similar al ébola mata a conejos en Estados Unidos y México

Una alarma se encendió en Estados Unidos y México después que se comprobara la muerte de miles de liebres y conejos domésticos tras contraer la enfermedad hemorrágica vírica del conejo tipo 2, o RHDV2, la cual actúa de forma similar al ébola. Hasta ahora, dicen, no representa un peligro para las personas.

Lorelei D'Avolio es veterinaria del Centro de Medicina Aviar y Exótica de Nueva York. "Intentamos hacerles la reanimación cardiopulmonar, pero los conejos murieron en cuestión de minutos. Se convulsionaban, gritaban horriblemente y morían", contó en declaraciones The Cut.

El único síntoma identificado hasta el momento es la falta de apetito y energía en los animales. Se sabe también que la incubación dura cerca de tres días, tiempo en el cuál las células del hígado del conejo contagiado se ven comprometidas, causando una hepatitis que lesiona otros órganos, llevando ya en una etapa final a una hemorragia interna. Cerca del 90 % de los conejos que la contraen mueren, y los que no, pueden transmitir el virus durante dos meses.

“El RHDV2 simplemente pasó y mató a todos los conejos", dijo el veterinario Ralph Zimmerman, de Nuevo México

El veterinario Ralph Zimmerman, de Nuevo México, indicó el caso reciente de una persona que tenía 200 conejos y los perdió todos entre un viernes por la tarde y un domingo por la noche. “El RHDV2 simplemente pasó y los mató a todos", dijo el especialista.

El virus, que fue detectado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se encuentra en en Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Texas. También en siete localidades del norte de México: se trata de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas.

