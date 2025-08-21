Fentanilo contaminado: el juez Kreplak revocó la condición de querellante del Ministerio de Salud

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, revocó el rol de querellante del Ministerio de Salud de la Nación en la causa que investiga las muertes por la administración de fentanilo contaminado.

Pese al rechazo, el magistrado aseguró que la cartera sanitaria podrá "mantener su legitimación activa" en la causa, al igual que el Ministerio Público Fiscal. Según fuentes judiciales, existe "el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional".

Así, el juzgado a cargo de Kreplak se opone a que el Ministerio de Salud de la Nación continúe como querellante en la causa "toda vez que no puede ignorarse la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso con el devenir de la investigación".

Fentanilo contaminado: el origen

El expediente se abrió en abril de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote de infecciones respiratorias graves en pacientes de terapia intensiva. Los análisis revelaron la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp en ampollas de fentanilo del lote 31202, elaborado por el laboratorio HLB Pharma en la planta de Laboratorios Ramallo.

El 7 de mayo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta y, días después, prohibió su uso, distribución y comercialización en todo el país. También ordenó el recupero de todos los lotes y suspendió la producción en ambas plantas hasta nuevo aviso.

La Justicia determinó que el lote cuestionado contenía 154.530 ampollas de fentanilo, de las cuales un 28% ya había sido administrado a pacientes. Casi la totalidad restante fue recuperada tras las disposiciones de la ANMAT.

El organismo también envió muestras a la Universidad Nacional de La Plata y al Instituto Malbrán para su análisis. Los informes confirmaron la presencia de bacterias que derivaron en infecciones graves y muertes.

Un informe del Instituto Malbrán indica que al menos nueve hospitales y clínicas reportaron pacientes afectados por el fentanilo contaminado. Entre ellos:

Hospital Italiano de La Plata (Buenos Aires): 13 pacientes infectados; 15 fallecidos en total vinculados al brote.

Hospital Interzonal Dr. Alejandro Korn (Buenos Aires): 1 caso confirmado.

Hospital Zonal San Roque (Buenos Aires): 1 caso en estudio.

Sanatorio Dupuytren (CABA): 2 casos con superbacterias multirresistentes.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Santa Fe): 12 casos, 10 confirmados.

Hospital José María Cullen (Santa Fe): 2 casos vinculados al brote.

Sanatorio Parque (Santa Fe): 3 casos, uno sin vínculo con el brote.

Hospital Italiano de Rosario (Santa Fe): 3 casos, uno no vinculado.

HLB Pharma y Laboratorios Ramallo quedaron inhibidos para producir medicamentos tras las disposiciones de la ANMAT

HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculados al empresario Ariel García Furfaro, quedaron inhibidos para producir medicamentos tras las disposiciones de la ANMAT. La Justicia investiga si existió negligencia o dolo en el proceso de fabricación y distribución del fentanilo contaminado.

El caso, que ya acumula decenas de víctimas, podría derivar en responsabilidades penales tanto para las empresas como para funcionarios nacionales que avalaron la compra y distribución de los lotes cuestionados.

BK/GD/fl