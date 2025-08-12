El Ministerio de Salud confirmó un brote de listeriosis por el consumo de un queso

Durante los últimos días, el Ministerio de Salud comprobó que el consumo de un queso fue el desencadenante de una seguidilla de infecciones y un brote de listeriosis, enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el suelo y en el agua.

"Es la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos", indicaron autoridades de la cartera dirigida por Mario Lugones, desde donde se emitió una alerta al respecto el pasado 24 de abril.

El informe emitido por la cartera de Salud indicó que, si bien es una enfermedad rara, se trata de una de las infecciones alimentarias más agresivas, que "presenta una alta tasa de mortalidad que la convierte en un importante problema de salud pública".

En Argentina, los casos de listeriosis tuvieron lugar entre fines de 2024 y lo que va de 2025, y se presentaron en tres jurisdicciones del país, aunque con una alta relación genómica entre sí, lo que sugirió una fuente común de infección, dado que los primeros casos se notificaron en la provincia de Buenos Aires, luego otro en CABA, con un viaje previo a Tucumán, y luego otros dos con residencia en Tucumán.

Tras la detección de los primeros casos, las autoridades tucumanas abrieron una investigación sanitaria que implicó entrevistas a los afectados sobre los alimentos ingeridos antes de presentar los primeros síntomas y los posibles lugares de adquisición de dichos productos, para luego tomar muestras de aquellos que fueran listos para consumir.

Luego de tomar 26 muestras de alimentos, en cinco de ellas se detectó la Listeria monocytogenes, siendo una correspondiente a un queso criollo de producción industrial de baja escala, cuya marca aún no fue proporcionada.

"Pudo establecerse una alta relación genómica con los casos humanos detectados previamente, identificando a la planta productora del queso como fuente de la contaminación", se detalló en el informe de la cartera de Salud, que sostuvo que el episodio "evidenció la necesidad de fortalecer las recomendaciones a los productores locales en las buenas prácticas de manufactura, de inspecciones regulares a los lugares de producción y distribución para cumplir las normas sanitarias".

Los síntomas más comunes de la listeriosis son:

Inapetencia

Falta de energía y cansancio

Dificultad para respirar

Vómitos, nauseas o diarrea

Sarpullido

Fiebre y escalofríos

Confusión o problemas de equilibrio

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Convulsiones

Rigidez en el cuello

Meningitis o septicemia (en casos más graves)

