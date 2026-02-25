Fentanilo contaminado: ratificaron la prisión preventiva para un implicado en la causa

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano, en el caso que investiga las muertes de 111 personas que fueron inoculadas con el fentanilo contaminado.

La defensa del acusado había presentado un recurso de apelación que los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros de la sala IV de la Corte Suprema de Justicia, declararon “inadmisible”, por lo que confirmó la continuidad de la detención.

Maiorano está imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El acusado permanece detenido desde el 25 de septiembre de 2025, luego de que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenara su arresto en el marco de la investigación que encabeza.

A Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le atribuye haber participado, junto a otros 16 integrantes de ambas firmas, en la presunta adulteración del lote 31202 de un opioide. Según la imputación, la maniobra se habría concretado mediante la adopción de diversas decisiones vinculadas con la fabricación, distribución y comercialización del producto, cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024 y estaba destinado al sistema de salud.

De acuerdo con el expediente judicial, la sustancia habría resultado contaminada como consecuencia de un proceso de elaboración atravesado por múltiples irregularidades, varias de ellas consideradas críticas. El documento señala además que existieron reiteradas advertencias sobre esas falencias que no habrían sido atendidas.

