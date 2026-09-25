Diez ex senadores deberán declarar en la Justicia por el caso "Chocolate" Rigau

El escándalo de las tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense sigue sumando capítulos. La maniobra de vaciar cajeros de madrugada para financiar la política ya no es un problema exclusivo del peronismo. Ahora, la Justicia puso la lupa sobre el Senado provincial y citó a declarar a diez ex legisladores de Juntos por el Cambio para entender cómo funcionaba la recaudación en su propio patio.

Entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, nombres de peso del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica tendrán que sentarse frente al fiscal de La Plata, Juan Menucci. Según reveló TN, los dirigentes deberán contar qué vínculo tenían con la pareja que fue grabada sacando plata de 39 cuentas sueldo distintas, y explicar quién autorizaba los contratos de esos supuestos empleados.

"Chocolate" Rigau

Toda esta nueva rama del caso explotó gracias a las cámaras de seguridad del Banco Provincia y a una investigación del diario LA NACION. Mientras Julio "Chocolate" Rigau sacaba fajos de billetes correspondientes a contratos de la Cámara de Diputados, en los mismos videos aparecieron dos personas más haciendo exactamente lo mismo. Incluso, las imágenes los mostraron charlando y saludándose de madrugada como si compartieran oficina.

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Esos dos nuevos rostros eran Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, quienes operaban tarjetas de supuestos empleados del Senado. A diferencia de Rigau, esta pareja jugaba para la oposición. Muguerza, de hecho, es un histórico militante radical platense y llegó a tener un cargo durante la gestión del ex intendente Julio Garro. Varios de los dueños de los plásticos ya confesaron que hacían "trabajo territorial" para él.

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Para desenredar la movida, el fiscal llamó como testigos a Yamila Alonso, Nadia Moirano y Érica Revilla, que abrirán la ronda el lunes. El martes pasarán por los tribunales Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto. Y el miércoles cerrarán la lista Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagara y David Hirtz. Al ir como testigos, todos están obligados por ley a no mentir.

Mientras tanto, los investigadores apuntan al destino final de los fondos. Los peritos contables están revisando los movimientos de las 39 cuentas bancarias para seguir la ruta de la plata. Quieren saber qué transferencias se hacían y quién era el verdadero jefe político que recibía la recaudación a fin de mes.

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Diputados votó por el silencio

El contraste en la Provincia es total. Mientras la Justicia busca avanzar por el lado del Senado, en la Cámara de Diputados pasó algo insólito: el cuerpo legislativo aprobó archivar todos los pedidos de informes de la causa original. Es decir, decidieron no entregarle a la fiscal Betina Lacki los expedientes que muestran qué diputados nombraron a los "ñoquis" que cobraba Chocolate Rigau.

La decisión de bloquear el acceso a la información generó un chispazo inmediato en los tribunales. Tras enterarse de esta jugada, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio mandó el rechazo legislativo a la fiscalía de turno para que se investiguen si las autoridades cometieron un delito al negarse a colaborar con la Justicia.

Pero hay antecedentes. El Senado ya había demostrado reflejos parecidos cuando decidió ignorar por completo el pedido de desafuero de Flavia Delmonte, una legisladora investigada en Dolores por un desvío de fondos muy similar a través de sus asesores.

TC/MSS