La Justicia cree que la muerte de Ernestina Pais fue un accidente y espera una última pericia para cerrar la causa

La investigación por la muerte de Ernestina Pais está cerca de llegar a su fin. Tres semanas después del choque fatal con una formación del Tren de la Costa, la principal hipótesis de la Justicia es que se trató de un accidente. Antes de cerrar la investigación, solo falta una pericia clave sobre el estado del auto que conducía la periodista.

La fiscal Carolina Asprella, a cargo de la causa, no encontró hasta el momento elementos que contradigan esa teoría. Según trascendió de fuentes judiciales, todavía podría tomar alguna declaración testimonial, aunque no espera que aparezcan pruebas que modifiquen el rumbo de la investigación.

Se conoció el resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Pais: murió por un severo traumatismo en la cabeza

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La medida más importante que queda pendiente es la pericia accidentológica al Honda City que manejaba Pais. El estudio, previsto para la próxima semana, buscará establecer si el vehículo presentaba algún desperfecto mecánico que pudiera haber influido en el choque.

En los últimos días, el expediente incorporó los resultados de los análisis toxicológicos, que dieron negativo para alcohol y drogas. Además, la autopsia determinó que la conductora murió como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo, junto con otras lesiones internas compatibles con un impacto de gran violencia, entre ellas un desgarro en el hígado y una lesión en el bazo.

Cómo fue el choque en el que murió Ernestina Pais

El hecho ocurrió el 26 de junio en un paso a nivel del Tren de la Costa, ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa que las barreras ya estaban bajas cuando otro auto cruzó en infracción. Segundos después, Pais intentó atravesar el paso a nivel en diagonal, esquivando las barreras, y fue embestida por la formación ferroviaria del lado del conductor.

Tras el choque, el auto quedó al costado de las vías con la conductora atrapada en el interior. Las heridas que sufrió fueron incompatibles con la vida.

La trayectoria de Ernestina Pais

Ernestina Pais tenía 54 años y desarrolló una extensa carrera en la televisión y la radio argentinas. Alcanzó gran popularidad como conductora de Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg, y también participó en otros programas de actualidad y entretenimiento, además de integrar el equipo de Caiga Quien Caiga.

En los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones. Con esos testimonios buscó promover la importancia de pedir ayuda y de abordar esas problemáticas sin estigmas.

LB