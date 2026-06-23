Murió el ex juez federal Julio Cruciani a los 92 años: había tenido a cargo causas resonantes de corrupción

El ex juez federal Julio Enrique Cruciani murió este martes a los 92 años en la Ciudad de Buenos Aires. Su figura fue una de las más reconocidas del fuero penal económico, donde se destacó por su estilo directo, sus fallos en causas de alto impacto y su posterior salto a la política.

Cruciani estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 desde 1986 y permaneció allí durante aproximadamente veinte años. En ese período intervino en expedientes vinculados a delitos complejos, entre ellos causas por evasión, corrupción y narcotráfico.

Una trayectoria marcada por causas resonantes

Entre los casos más recordados de su carrera se encuentra la llamada Operación Langostino, además de investigaciones que involucraron a empresarios y ex funcionarios de distintos gobiernos.

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También ordenó medidas en expedientes de alto perfil, como la detención del ex secretario de Turismo durante la gestión de Carlos Menem, Omar Fassi Lavalle, y su esposa, en una causa por evasión fiscal. Años más tarde, en 2003, dispuso la captura del empresario Eduardo Eurnekián en el marco de una investigación por presunta evasión impositiva.

Su paso por la Justicia estuvo atravesado por decisiones de fuerte repercusión pública y por un estilo personal que lo diferenciaba dentro de los tribunales.

De la Justicia a la política

Tras su retiro del Poder Judicial en 2005, Cruciani incursionó en la política. Se definía como un dirigente “independiente” y llegó a presentarse como candidato a diputado y senador por la provincia de Buenos Aires dentro del Partido Federal.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el presidente de esa fuerza política, Daniel Madeo, quien fue su compañero de fórmula en una de esas experiencias electorales. En redes sociales, lo despidió con un mensaje en el que destacó su compromiso y su trayectoria pública.

Recuerdos y estilo personal

Cruciani también era recordado por su estilo particular en los tribunales, con una forma de expresarse directa y referencias culturales que lo hicieron una figura singular dentro del sistema judicial.

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El ex juez federal Guillermo Tiscornia lo recordó en un homenaje en el que destacó anécdotas de su paso por el juzgado y su carácter firme al frente de las causas.

Con su muerte, se cierra la trayectoria de un magistrado que dejó huella tanto en el ámbito judicial como en la política argentina.

LB