Un programa acerca perros y esperanza a niños en procesos judiciales

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires impulsa desde 2019 un programa que cambia la manera en que niños, niñas y adolescentes atraviesan situaciones judiciales. A través del Programa de Perros de Asistencia Judicial, cachorros especialmente entrenados brindan apoyo emocional durante entrevistas vinculadas a causas judiciales.

Así, en el Día Nacional del Perro, esta iniciativa se extiende a otras provincias del país: en Neuquén, el programa ya se puso en marcha, y próximamente lo harán Chubut y Entre Ríos tras firmar convenios de colaboración con el MPT. Estas provincias seguirán el mismo modelo: selección de cachorros, evaluación, entrenamiento y capacitación de guías, todo en coordinación con el equipo especializado del MPT.

Son los testimonios de quienes participaron el reflejo más claro del impacto del programa. “Titán y Brownie me hicieron sentir más contenta para entrar”, dijeron algunos niños. Otros contaron: “Fue muy bueno, es un perrito hermoso que me tranquilizó demasiado”. También expresaron: “Me hicieron sentir bien a pesar de lo que me pasó” y “Aparte ellos dos me ayudaron mucho”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así ayuda el Programa de Perros de Asistencia Judicial a niños y adolescentes en causas legales

Entre 2019 y mayo de 2025, se realizaron 1.544 intervenciones con la presencia de los perros. Además, la provincia de Neuquén presentó su experiencia en el Primer Congreso Iberoamericano de Psicología del Testimonio, realizado en Lima a comienzos de 2025, y también difundió los resultados en revistas científicas.

Cuándo y cómo actúan los perros de asistencia judicial

La Niña, el Niño o Adolescente (NNyA) que debe declarar en el Ministerio Público Fiscal es recibido inicialmente en la sala de espera por una psicóloga, quien será la encargada de conducir la entrevista. Allí, en ese espacio, y como explican las fuentes oficiales, se le ofrece la opción de estar acompañado por un perro especialmente adiestrado para brindar apoyo emocional. Si el NNyA acepta esta propuesta, se le presenta a uno de los perros de asistencia junto con su guía instructor canino, quienes serán sus acompañantes durante el proceso.

De acuerdo con la edad del niño o adolescente y el motivo de la entrevista se adapta cuidadosamente la elección del perro y el tipo de intervención. Habitualmente, la intervención tiene una duración aproximada de 30 minutos antes de la entrevista y otros 30 minutos posteriores a la misma. Cabe señalar que menos del 10% de los niños y adolescentes rechazan la intervención de los perros.

Un ejemplo claro son Titán y Donna, dos perros de raza Golden Retriever, junto con Brownie, un Australian Labradoodle, quienes en 2019 conformaron el primer equipo oficial de perros de asistencia judicial del país. Los perros acompañan a niños y niñas a declarar en la Sala de Entrevistas Especializada (SEE), ubicada en la sede central del organismo en la ciudad de Buenos Aires, y están especialmente entrenados para cumplir con esta tarea de gran responsabilidad.

Perros entrenados para acompañar y apoyar a quienes más lo necesitan

En 2024, el Ministerio Público Tutelar (MPT) presentó la primera evaluación de impacto del Programa Perros de Terapia para Asistencia Judicial. Al momento, elaborado por el Equipo de Investigación del MPT, representó un primer acercamiento para medir la efectividad del programa. Para ello, se desarrolló un estudio exploratorio que combinó entrevistas y metodologías cuali-cuantitativas, midiendo la calidad del servicio a través de encuestas autoadministradas.

Al mismo tiempo, se documentaron las experiencias tanto de los operadores judiciales que trabajan con el programa, como de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que declararon en la SEE o fueron evaluados por el Equipo Técnico Infanto Juvenil (ETIJ) del MPT. Según este análisis, casi la totalidad de las chicas y chicos que participaron en las entrevistas declararon sentirse mejor con la presencia de los perros.

Día Mundial del Perro Adoptado: cómo la adopción responsable transforma la vida de perros y familias

Carolina Stanley, asesora general tutelar, expresó con orgullo: “Es una gran satisfacción que otras provincias repliquen nuestro trabajo". "Las evaluaciones muestran claramente el efecto positivo de los perros en los niños, ayudándolos a enfrentar la difícil instancia de declarar y evitando la revictimización, para abrir un camino hacia la reparación", concluyó.

mvs CP