Roberto Baratta apeló su procesamiento por enriquecimiento ilícito

Roberto Baratta, exfuncionario del gobierno kirchnerista, apeló el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini en la causa por enriquecimiento ilícito, devenida de la Causa Cuadernos. La presentación fue realizada por su abogado Rodolfo Iglesias y busca que la Cámara Federal revoque la medida.

Ercolini había señalado en su fallo que Baratta había incrementado su patrimonio en $4.678.496,90 de forma “apreciable e injustificada” entre 2003 y 2017, cuando estuvo en la función pública como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.

Roberto Baratta

El defensor del acusado apeló la decisión del juez por considerar que “causa un gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior”. Agregó: “Consolida una imputación patrimonial construida sobre premisas fijadas por el propio juzgado, utiliza como corroboración técnica un dictamen que no determina autónomamente ni la atribución económica ni el costo histórico del rubro decisivo de Mapuche Country Club, prescinde de fuentes de descargo oportunamente individualizadas y rechaza en forma global las diligencias destinadas a comprobar las explicaciones del imputado”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Causa Cuadernos: un exdirectivo de Techint confirmó bajo juramento que entregó paquetes con dinero a Baratta por casi US$1 millón

En cuanto al eje central de la acusación, los abogados fundamentaron el origen de los fondos de la lujosa residencia ubicada en el country Mapuche, tasada en 3.700.000 dólares. Según lo expuesto en el escrito, la adquisición del inmueble no correspondió a un incremento patrimonial no justificado del imputado, sino que se concretó como un “proyecto familiar” financiado con los recursos económicos de sus padres, Palmino Baratta y Marta Rosa Girola.

En ese sentido, la defensa remarcó que existió una omisión clave en la investigación al no haberse analizado en profundidad los antecedentes financieros ni la capacidad patrimonial de los progenitores. De acuerdo con el planteo del exfuncionario, peritar adecuadamente los ingresos y el historial económico de sus padres resulta una medida indispensable para fundamentar y explicar el origen del capital utilizado en la operación inmobiliaria.

Claves para entender qué es la causa "Cuadernos de la Corrupción"

La defensa de Baratta exige un peritaje contable integral y sobre el inmueble desprendido de la Causa Cuadernos

Para el abogado, el fallo de Ercolini exhibe un “patrón de confirmación selectiva”, ya que “los datos compatibles con la hipótesis inicial son presentados como corroboraciones, mientras que las fuentes alternativas son desestimadas por no encontrarse plenamente trazadas”.

En ese sentido, solicitaron que la Cámara Federal disponga la “producción completa de las medidas ofrecidas para evacuar las citas y, una vez incorporados sus resultados, la realización de una nueva pericia contable integral por profesionales distintos”.

La medida apunta a responder “cada divergencia relevante”, reconstruir el costo y la atribución de Mapuche Country Club desde sus fuentes, y disponer el recálculo de las operaciones “financiadas, sustituidas o reinvertidas conforme su efecto patrimonial neto y se identifique la incidencia individual y conjunta de cada corrección sobre los ejercicios y sobre el saldo acumulado”.