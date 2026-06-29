Quiniela nacional hoy, 29 de junio EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:



Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 29 de junio (10:30 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Previa Provincial de hoy, 29 de junio (10:30 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Primera Nacional (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Primera Provincia (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Nacional (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia (21:00 horas)

Sorteo pendiente