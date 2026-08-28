Quiniela nacional hoy, viernes 28 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional de hoy, 28 de agosto (10:30 horas)
1. 5307
2. 1727
3. 4826
4. 2971
5. 6378
6. 8442
7. 3732
8. 6319
9. 7261
10. 0752
11. 6289
12. 2305
13. 6471
14. 8994
15 .9909
16. 7036
17. 2796
18. 4422
19. 5910
20. 5635
(AOGX)
Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 28 de agosto (10:30 horas)
1. 9868
2. 3300
3. 1798
4. 3715
5. 0794
6. 0975
7. 0047
8. 5921
9. 2487
10. 8831
11. 5642
12. 2429
13. 6808
14. 8982
15. 0813
16. 5009
17. 2430
18. 3771
19. 8857
20. 4956
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 28 de agosto (12:00 horas)
1. 9894
2. 1078
3. 6782
4. 0854
5. 8515
6. 5176
7. 8254
8. 2730
9. 9276
10. 9216
11. 9752
12. 7614
13. 4589
14. 2231
15. 5249
16. 3127
17. 0760
18. 5481
19. 7091
20. 2023
(KMXZ)
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 28 de agosto (12:00 horas)
1. 3337
2. 3605
3. 9454
4. 0371
5. 5854
6. 5099
7. 2520
8. 3909
9. 6032
10. 8685
11. 2878
12. 1085
13. 2392
14. 9807
15. 4624
16. 9266
17. 5074
18. 3756
19. 1016
20. 4467
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 28 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 28 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 28 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 28 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 28 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 28 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente