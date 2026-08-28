Quiniela nacional hoy, viernes 28 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional de hoy, 28 de agosto (10:30 horas)

1. 5307

2. 1727

3. 4826

4. 2971

5. 6378

6. 8442

7. 3732

8. 6319

9. 7261

10. 0752

11. 6289

12. 2305

13. 6471

14. 8994

15 .9909

16. 7036

17. 2796

18. 4422

19. 5910

20. 5635

(AOGX)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 28 de agosto (10:30 horas)

1. 9868

2. 3300

3. 1798

4. 3715

5. 0794

6. 0975

7. 0047

8. 5921

9. 2487

10. 8831

11. 5642

12. 2429

13. 6808

14. 8982

15. 0813

16. 5009

17. 2430

18. 3771

19. 8857

20. 4956

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 28 de agosto (12:00 horas)

1. 9894

2. 1078

3. 6782

4. 0854

5. 8515

6. 5176

7. 8254

8. 2730

9. 9276

10. 9216

11. 9752

12. 7614

13. 4589

14. 2231

15. 5249

16. 3127

17. 0760

18. 5481

19. 7091

20. 2023

(KMXZ)

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 28 de agosto (12:00 horas)

1. 3337

2. 3605

3. 9454

4. 0371

5. 5854

6. 5099

7. 2520

8. 3909

9. 6032

10. 8685

11. 2878

12. 1085

13. 2392

14. 9807

15. 4624

16. 9266

17. 5074

18. 3756

19. 1016

20. 4467

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 28 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 28 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 28 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 28 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 28 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 28 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente