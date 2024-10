Martín Kaufmann: "La sociedad no ha olvidado la importancia de la universidad"

Tras la masiva movilización federal en defensa de las universidades, el sociólogo Martín Kaufmann resaltó la urgencia de actualizar salarios en un contexto de inflación y expresó su temor ante la falta de un presupuesto adecuado para el próximo año. “Mi gran terror es que no tengamos presupuesto”, aseguró en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Kauffman es sociólogo y rector de la Universidad de Tres de Febrero.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué conclusión saca de la jornada de ayer donde hubo movilizaciones en todo el país y donde el Gobierno redobla la apuesta diciendo que va a vetar y, además, los acusa de estar haciendo un frente opositor?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mi conclusión primera es que la sociedad argentina no ha olvidado lo importante que es la universidad pública para cada uno de ellos. La marcha fue masiva en todo el país, entre los rectores de distintas provincias nos mandamos las marchas que se hicieron y es impresionante en todos lados.

Lo del frente opositor no me parece una cosa seria, porque esto no tiene nada que ver con un frente opositor sino que lo que está haciendo es defendiendo una cuestión básica de la sociedad argentina que siempre tuvo en la universidad pública su forma de ascenso social.

Cómo fue la marcha en defensa de las universidades públicas

AG: ¿Confían que los diputados puedan tener el número para insistir en el presupuesto?

No lo sé, pareciera que no van a poder mantener el veto. Acá lo que estamos discutiendo en el fondo es si vamos a reconocer la inflación de diciembre y de enero. Tampoco estamos hablando de otra cosa, nosotros no estamos planteando para el presupuesto del año próximo una situación de cómo debería funcionar el sistema.

Lo que estamos hablando ahora es otra cosa. Solamente queremos compensar la inflación de diciembre y enero para los docentes y los trabajadores no docentes, la cual no se tuvo en cuenta y que fue un 45% sin ningún aumento para nosotros.

Pablo Corso (PC): Los rectores están haciendo algo para lo cual no estaban habituados, que es organizar e ir a marchas, hablar cotidianamente en las aulas para ver qué está pasando y cómo se puede revertir la situación. ¿Cómo está viviendo usted y cómo están viviendo sus compañeros rectores esta situación?

Sí, estoy totalmente de acuerdo, nosotros deberíamos estar discutiendo otro tipo de cuestiones. Algunas muy válidas que también son planteadas desde el Gobierno, como por ejemplo la tasa de graduación, o discutir lo que dijeron ahora de la cantidad de alumnos, la regularidad está determinada por una ley.

Las operaciones del gobierno para desacreditar la marcha por las universidades públicas

O sea, podemos discutir un montón de cosas que son válidas de discutir, nada es perfecto y todo se puede mejorar. Ayer veía en un programa de televisión que se preguntaban porqué no discutimos el año pasado estas cosas. La respuesta a eso es que las discutimos y, además, siempre la paritaria docente y no docente acompañó la inflación.

Acá hay un salto enorme que no solamente pasa con el sistema universitario, sino con todos los trabajadores del Estado. Pero yo coincido, es incomodísimo que estemos hablando de esto. No somos personas preparadas para hablar de estas cosas, sino de otras, que son nuestras carreras universitarias.

PC: En caso de que el Gobierno siga en la tesitura en la que está, ¿se está evaluando, aunque sea informalmente, otras posibilidades para que el sistema universitario siga funcionando?

Las universidades dependemos del presupuesto nacional. Nosotros lo que tenemos que debatir, y que se va a empezar a debatir la semana que viene, es el presupuesto para el año que viene. Mi gran terror es que no tengamos presupuesto.

Si usted se refiere al arancelamiento, por ejemplo, creo que son cosas que se pueden discutir. En una universidad como la nuestra, donde el 80% de los alumnos son de primera generación y donde casi más del 80% trabajan, es muy difícil el arancelamiento. Para que cubra la carrera o para que mejore debería ser de un importe que es imposible de sostener. Entonces, tampoco va a tener un impacto tan importante.

El impacto del presupuesto universitario

Claudio Mardones (CM): Estamos en una fase crítica para las universidades, ya que desde el 15 de septiembre se comienza a trabajar en el presupuesto. Este año es especial, porque fue el primero bajo el gobierno del presidente Javier Milei ya que estábamos operando con un presupuesto prorrogado del mandato de Alberto Fernández. En este contexto, ¿han discutido en el Consejo Interuniversitario Nacional el riesgo de que la nueva ley que se está tramitando pueda afectar el presupuesto universitario? El Gobierno ha indicado que, si se promulga la ley, recortarán otras partidas. ¿Cuánto impacto cree que esto tendrá en la negociación presupuestaria?

Creo que si se promulga la ley de financiamiento universitario va a repercutir en el presupuesto del año que viene, porque vamos a partir de otra base. Es decir, este aumento presupuestario se va a plantear también para el año que viene, sería un respiro. Hay que decir que no es solamente para este año, sino que también implicaría partir de una base distinta para el año que viene.

Patricia Bullrich desafió al ámbito universitario.

AG: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteó que los estudiantes y profesores universitarios reflexionen sobre de dónde se podría recortar el presupuesto para aumentar el de la Educación. Además, cuestionó si están dispuestos a aceptar más inflación para todos los argentinos para beneficiar su propio presupuesto. ¿Qué piensa de esto?

A mí me parece que no es nuestra función esa. La sociedad argentina eligió a este gobierno para que administre el Estado nacional y el presupuesto nacional. Yo no tengo las herramientas para hacerlo, uno sólo puede opinar sobre los cambios que se han hecho pero no es nuestra función la de definir de dónde salen los fondos, sino del Poder Ejecutivo o Legislativo.

Nosotros no estamos pidiendo otra cosa que actualizar los salarios de la gente que trabaja en las universidades. Ustedes conocen los valores de los que se están hablando: un profesor titular con dedicación exclusiva, que tiene más de 20 años de antigüedad (que es lo máximo que puede alcanzar) tiene un sueldo bruto de 2.400.000 pesos, es decir, en la mano recibe 1.800.000 pesos.

AO FM