Ricardo Forster: "Cualquiera que haya pisado la UBA sabría que lo que dice Milei es una falsedad"

Luego de la masiva marcha en contra del desfinanciamiento universitario, el doctor en Filosofía, Ricardo Forster, enumeró las bondades que representa el sistema universitario en la Argentina: “La construcción de la mentira es parte de un intento de rebajar lo que implica la universidad pública”, afirmó. Por otro lado, consideró que esta discusión se da en el marco de una profunda crisis del sentido mismo de lo democrático. “La universidad pública es un ámbito de las diversidades y el debate”, puntualizó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Foster es doctor en Filosofía, investigador y profesor universitario.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué implica que la sociedad se movilice especialmente sobre el tema universitario, tal vez como no lo hizo con otros temas a lo largo de estos 10 meses del gobierno de Javier Milei?

Me parece que hay un amplísimo consenso que corta transversalmente a nuestra sociedad respecto a lo que es el valor de la educación pública, y particularmente creer en las universidades públicas nacionales en nuestro país, que son quizás uno de los núcleos más virtuosos que hemos sabido construir a lo largo del tiempo.

Desde la famosa Reforma de 1918 hasta el presente, las universidades públicas en la Argentina han expresado su capacidad de formar generaciones y generaciones de argentinos y hacerlo (salvo en los nefastos momentos dictatoriales) bajo las condiciones de la diversidad, la pluralidad, la libertad de cátedra, la democracia y la riqueza teórica.

Aparte, y esto también es fundamental, hoy la universidad pública en la Argentina es gratuita y de ingreso irrestricto. En el caso particular de la Universidad de Buenos Aires, es una de las universidades más reconocidas a nivel global, está dentro de las 100 mejores universidades del planeta, una de las 10 primeras de toda América Latina y el Caribe.

En fin, tuvimos 5 premios Nobel que han surgido en estas universidades públicas, ya sea de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de La Plata. Cualquiera que haya atravesado algo de su vida por la universidad, y particularmente por la universidad pública, sabe lo que significan en términos personales, en términos familiares y en términos del proyecto de sociedad.

Por eso, creo que lo que pasó el miércoles pasado, en gran parte de las ciudades y pueblos de la Argentina, es la expresión de un enorme movimiento de reivindicación, de rescate y de preocupación inmensa por el destino de unas instituciones más virtuosas, insisto, en nuestro país como la universidad pública.

AG: ¿Qué implica la universidad como institución en una sociedad como la argentina, que a mayoritariamente se identifica con la clase media? Es decir, ¿ser estudiante universitario se considera un símbolo de pertenencia a esa clase media? ¿Podrías explorar si esto ha influido de alguna manera?

A ver, no cabe duda que llegar a realizar estudios universitarios supone una movilidad social ascendente. Eso sucedió con los hijos y nietos de los que emigraron a la Argentina en las décadas iniciales del siglo XX. Yo pienso en mis abuelos y la mayoría de mis tíos que tuvieron la chance de llegar a la universidad, y pienso también en lo que ha implicado para mi generación, lo que sigue implicando para mis hijos y espero que para mis nietos.

Quiero decir, la universidad es un ámbito en el que un individuo siente que su proyecto de vida se puede realizar. Pero la Argentina tiene una peculiaridad que hay que señalarla: La universidad pública es gratuita y de calidad. Y aparte, por ejemplo, en una provincia como la bonaerense, las universidades nacionales, porque hay muchas, están ubicadas en distintas ciudades de la provincia: Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría, Junín, etc.

Pero también hay una red de universidades en el Gran Buenos Aires. Eso implica que la primera generación de trabajadores y trabajadoras, de gente muy humilde, sus hijos pueden llegar a la universidad porque es de cercanía y está en su espacio social y cultural. Eso es algo extraordinario.

Elizabeth Peger (EP): Siendo casi un baluarte de nuestros valores como sociedad, ¿por qué el Gobierno elige a la universidad pública para dar una pelea? ¿Qué pelea está dando?

Está muy bien tu pregunta y vale la pena reflexionar un poco alrededor de ella. Te doy un ejemplo, el Presidente ha dicho que la Facultad de Ciencias Económicas, particularmente la UBA, es una facultad cerrada, totalitaria y donde nos enseñan teorías económicas distintas a las keynesianas y marxistas. Cualquiera que haya pisado la UBA sabría que lo que dice Milei es una falsedad absoluta. En las diversas cátedras se abarcan un abanico de todas las teorías económicas que son complejas, múltiples, y que incluyen también, por supuesto, la escuela austríaca o la escuela de Rothbard libertaria estadounidense. También incluyen las diversas teorías neoclásicas, clásicas, keynesianas, neomarxistas, neokeynesianas, etc.

La verdad es que la construcción de la mentira es parte de un intento de rebajar lo que implica la universidad pública como un ámbito de pensamiento crítico. Ya en su momento el macrismo señaló que el pensamiento crítico era triste, era paralizante y que había que ir hacia una formación de estudiantes “alegres”. Bueno, acá lo que hay es un totalitarismo vergonzoso.

Por ejemplo, cuando el Presidente descalifica, injuria e insulta a aquel que piensa diferente a sus propias posiciones, eso se llama totalitarismo, y la universidad pública es el ámbito de las diversidades, de las diferencias, de los debates de ideas, del pensamiento crítico en todas las áreas, ya sea la biología molecular, la arquitectura, la filosofía, la arqueología, la botánica, la economía, entre otras.

Cualquiera que vaya a todo ese mundo que es la Universidad, que es como una biblioteca infinita de alguna manera, se va a encontrar que hay profesores y profesoras que representan distintas tradiciones intelectuales y teóricas dentro de sus propias disciplinas.

Entonces, ir contra la universidad, de alguna manera, busca afirmar el pensamiento único, que es un pensamiento totalitario. Aparte, en el caso particular de los libertarios, es un ataque directo a lo público, a lo común, a lo que el Estado tiene que sostener precisamente porque es algo fundamental, imprescindible y virtuoso para una sociedad que quiera ser más democrática, que quiera desarrollarse y que quiera darle oportunidades reales a todos sus habitantes.

En numerosos rincones del país, la sociedad reclamó masivamente el rechazo al recorte universitario.

Ir contra la universidad pública es una manera de seguir avanzando, como lo está haciendo de manera dramática y bestial, sobre la idea de lo común, de lo compartido y de lo solidario, porque que haya universidad pública y gratuita significa que muchos argentinos y argentinas, aunque no lo piensen todos los días, están siendo solidarios con aquellos argentinos y argentinas, sobre todo jóvenes, que tienen la posibilidad de estudiar.

Aclaro algo más también, los únicos ámbitos de investigación significativos en un país como el nuestro se desarrollan en las universidades públicas nacionales. Habrá algunas universidades privadas que pueden desarrollar investigación en economía o en ciencias sociales, pero las grandes investigaciones que abarcan la biología, la física, las ciencias matemáticas, la geología, etc., solo se pueden desarrollar con fondos públicos, que precisamente son los que alimentan el sistema de investigación de las universidades públicas argentinas.

Precisamente, el CONICET está siendo sistemáticamente destruido por el Gobierno nacional. Está comprometiendo el futuro de todos los argentinos y argentinas. Porque, insisto, la Argentina es un país en América Latina que siempre ha sido ejemplar en la defensa de proyectos de investigación científica y de agencias científicas a las que para llegar hay que recorrer todo un camino. Y aclaremos también a la sociedad que para ser profesor en la universidad pública hay que pasar exámenes, concursos y recorrer una vida.

EP: La marcha del otro día tuvo un amplísimo consenso social y político, se vieron figuras y sectores de la oposición en ese marco. Incluso la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien vos acompañaste en otras oportunidades y en otros trayectos políticos, también saludó allí desde el Instituto Patria. Y un día después, surgió esta especie de "operativo clamor" de figuras de La Cámpora postulando a Cristina para conducir el PJ, en el contexto del rearmado político para dar la disputa frente al Gobierno. ¿Qué te parece a vos la reaparición de Cristina en un rol de liderazgo? ¿Imaginás una Cristina nuevamente candidata?

Primero, una diferenciación: Creo que la participación amplísima y plural de la movilización del miércoles con un espectro opositor que iba desde el radicalismo, al peronismo, a las izquierdas, significa algo muy importante, es un profundo reconocimiento respecto al sentido de la universidad pública en la Argentina.

Por supuesto, allí tenían que estar figuras como Cristina. Después está lo otro, que ya es la dimensión de la política. En el caso del peronismo, implica la necesidad de ir hacia la reconstrucción de un frente amplísimo, después de salir de los 10 meses de impacto, luego de una derrota electoral durísima y de una sensación de percepción horrible de lo que estaba sucediendo en el país.

No voy a hablar desde adentro del PJ porque no estoy afiliado, y en mi acompañamiento al kirchnerismo lo hice siempre desde mi autonomía respecto al propio peronismo, pues tampoco vengo del peronismo, pero sí creo que Cristina Kirchner es probablemente quien mejor representa hoy el liderazgo del peronismo en la Argentina, y si su decisión es ir hacia la presidencia del partido justicialista, me parece una buena decisión.

Pero quiero aclarar algo: Hoy estamos inmersos en una profunda crisis de representación política que, entre otras cosas, hizo posible que alguien como Milei llegue a la presidencia de la Nación. Hay que hacer una lectura muy profunda de qué le ha sucedido a la sociedad, incluso tomando en cuenta hoy la caída de la imagen pública del Presidente de la nación, sabemos que esa caída no es proporcional al aumento y reconocimiento de las fuerzas opositoras.

Es imprescindible armar otra historia de lo que implica la democracia en nuestro país, porque también está en crisis del sentido mismo de lo democrático. Por eso todo lo que dije respecto a la universidad. A mí no me interesa demasiado las candidaturas ni el PJ, mucho más me interesa cómo hoy se construye de verdad un puente de ida y vuelta entre quienes creen que la política es un lenguaje clave para la democracia y una sociedad que está muy retirada de la política.

