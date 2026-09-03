Acuerdos comerciales: advierten en RDEco que los resultados para Argentina llevarán tiempo

Argentina atraviesa una modificación en su política de inserción internacional, con negociaciones impulsadas desde el Mercosur y otras iniciativas desarrolladas de manera bilateral. Marcelo Elizondo destacó que este proceso representa un cambio relevante para una economía que, durante décadas, mantuvo niveles elevados de protección comercial.

Entre los acuerdos mencionó las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea, Singapur y EFTA, además de conversaciones con Japón y Canadá. También señaló iniciativas propias de Argentina, como el vínculo bilateral con Estados Unidos y la búsqueda de incorporación al acuerdo transpacífico.

Por qué el shock regulatorio es inmediato

Elizondo aclaró que una mayor apertura no significa que sus efectos económicos puedan observarse inmediatamente. “El shock regulatorio es inmediato, está bueno que ocurra, pero los resultados económicos van a llevar tiempo y es natural que así sea”, explicó.

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Según sostuvo, las empresas necesitan atravesar un período de adaptación para poder aprovechar las nuevas oportunidades. La búsqueda de socios, la llegada de inversiones, la incorporación tecnológica y la preparación para competir en nuevos mercados forman parte de ese proceso.

El especialista insistió en que no alcanza con firmar acuerdos comerciales. Las compañías deben construir capacidades para vender, invertir y operar internacionalmente, algo que requiere tiempo y estrategias sostenidas.

Cuál es el principal desafío de la Argentina en el mercado internacional

Uno de los principales desafíos aparece dentro del propio sector privado. “La Argentina es un país con muy pocas empresas exportadoras”, afirmó Elizondo.

Según detalló, existen alrededor de 9.000 compañías exportadoras, pero solamente unas 70 superarían los 100 millones de dólares anuales en ventas externas. El especialista consideró que el país necesita ampliar considerablemente esa base y generar más empresas argentinas con presencia internacional.

Para Elizondo, el nuevo escenario comercial debería producir también un cambio en la estrategia empresarial. “Ahora hay que esperar que el escenario de nuevos incentivos les permita corregir el rumbo”, explicó.

Infraestructura, impuestos y reglas de juego

El especialista remarcó que la apertura comercial tampoco puede depender exclusivamente de las empresas. El Estado debe generar condiciones que permitan competir con mayor eficiencia, incluyendo reformas tributarias, estabilidad normativa y mejores niveles de infraestructura.

“Infraestructura pública, bueno, ese es un tema que hay que resolver para ser más competitivos”, sostuvo. La falta de inversiones en logística, rutas y otros servicios termina incrementando los costos que enfrentan las compañías argentinas.

Elizondo reconoció que el Gobierno debe resolver simultáneamente distintos frentes económicos. “Como está resolviendo muchos asuntos a la vez, jugando muchas partidas a la vez, bueno, en todas está dejando un poco de sábana corta”, graficó.

Cómo afectó a la Argentina el modelo económico anterior

Otro punto de la discusión fue el nivel histórico de apertura de la economía argentina. Elizondo sostuvo que las restricciones comerciales se utilizaron durante años como una respuesta a los desequilibrios macroeconómicos y a las dificultades para competir.

“Si uno mira los indicadores, la Argentina era, efectivamente, el país más cerrado de la región y uno de los diez más cerrados del mundo”, afirmó. Para el especialista, ese aislamiento terminó limitando la presencia internacional de las empresas y reduciendo el peso argentino dentro del comercio mundial.

Elizondo señaló que las exportaciones argentinas representan actualmente alrededor del 16% o 17% del PBI, todavía lejos del promedio mundial cercano al 30%. “Seguimos generando poco más del 0,3 del total de exportaciones mundiales, tendríamos que generar el 0,6”, explicó.

El desafío, entonces, no termina con la apertura comercial. Argentina necesita transformar los acuerdos en inversiones, nuevas empresas exportadoras y mayor participación en los mercados internacionales.

Como resumió Elizondo, “eso no se hace de un día para el otro”. La apertura puede modificar las reglas rápidamente, pero convertir ese cambio en mayor producción, exportaciones y competitividad será un proceso necesariamente más largo.