RDEco: advierten que la destrucción del sistema productivo supera las expectativas

El deterioro de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas genera preocupación entre empresarios y economistas. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, sostuvo que el escenario actual era previsible cuando comenzó el modelo económico, aunque reconoció que la velocidad de la caída superó las expectativas.

“En principio sí, pero no pensamos que iba a ser tan acelerado. Hoy la aceleración de destrucción es increíble”, afirmó González en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. El dirigente advirtió que las consecuencias pueden extenderse más allá de la coyuntura: “Va a costar mucho tiempo reconstruir todo. No la economía, sino el sistema productivo argentino”.

Las pymes y la ausencia de políticas específicas

González cuestionó que el Gobierno haya cerrado la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y aseguró que actualmente no existen programas destinados a reactivar o incentivar al sector. Para el dirigente, las pymes enfrentan condiciones desfavorables sin herramientas suficientes para sostener su actividad.

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“No tenemos nada. Es como, arréglense. En una cancha totalmente inclinada, donde la pelota va siempre del lado nuestro y no sabemos cómo jugar”, graficó.

El conocimiento que se pierde cuando cierra una empresa

Nicolás Salvatore, economista, profesor e investigador de la UBA, puso el foco en una consecuencia menos visible del cierre de las empresas: la pérdida de conocimientos y capacidades acumuladas durante años.

“¿Sabés qué es lo más importante que pierde un país cuando cierra la empresa? Es el activo intangible”, señaló. Según explicó, cuando una compañía desaparece no solamente se pierde maquinaria o infraestructura, sino también tecnología, organización y experiencia empresarial.

“Cuando vos perdés activos intangibles, que básicamente son el desarrollo tecnológico de organizaciones, años lleva reconocer eso”, sostuvo Salvatore, al remarcar que esos conocimientos no pueden recuperarse simplemente reemplazando una máquina por otra.

La posibilidad de revertir el escenario

Pablo Moldovan, economista y director de C-P Consultora, diferenció entre la posibilidad técnica de modificar el rumbo y la decisión política de hacerlo. “A ver, si se puede es una pregunta, si creo que se va a pasar es otra. Son dos diferentes”, planteó.

El economista consideró que existen herramientas para diseñar un programa alternativo. “Yo creo que sí, que se puede y que efectivamente, en ese sentido, la teoría económica nos da las herramientas para pensar un programa alternativo”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno continúa apostando a las mismas variables que considera centrales para llegar a las elecciones. “El gobierno sigue pensando que la desinflación es el objetivo prioritario e indiscutido por el cual se lo va a evaluar”, explicó.

Dólar estable, recesión y empleo

Moldovan advirtió que una inflación en descenso y un dólar estable no necesariamente garantizan una recuperación de la actividad. Como antecedente, mencionó el período 1998-1999, cuando la economía argentina atravesó una fuerte recesión y un deterioro del mercado laboral en un contexto de estabilidad cambiaria.

“Lo que veíamos era una dinámica del mercado laboral muy parecida a la que vemos ahora, es decir, dólar estable con recesión y con destrucción de puestos de trabajo”, sostuvo.

El economista consideró que esa dinámica puede complicar las perspectivas electorales del oficialismo, incluso si logra sostener la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria. “Me da la sensación que hoy estamos un poquito atrapados en eso”, afirmó.