El dato que sorprende sobre Javier Milei y los DNU: dictó 11 e igualó la cantidad de leyes que se promulgaron durante 2025

El Gobierno de Javier Milei utilizó 11 Decretos de Necesidad y Urgencia durante el receso legislativo de 2025, una cifra que prácticamente igualó la cantidad de leyes promulgadas durante todo el período ordinario de sesiones. Ante este panorama, en Ronda de Investigación por +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó los datos y explicó cómo evolucionó el uso de los DNU desde 1994.

Según los registros del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo de la Universidad Austral, el presidente que más DNU dictó hasta el gobierno de Alberto Fernández fue Néstor Kirchner, con 237, seguido por Alberto Fernández, con 179; Eduardo Duhalde, con 152, y Carlos Menem, con 101. “Obviamente los DNU, los Decretos de Necesidad y Urgencia son para casos excepcionales, pero no se está dando justamente esto”, planteó Sol Clemente.

Asimismo, destacó que el observatorio universitario realiza informes periódicos sobre la utilización de esta herramienta constitucional: “Esto es de la Universidad Austral, tienen dentro de la universidad un observatorio que se llama Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo que todos los años van haciendo informes para ver cuáles son los Decretos de Necesidad y Urgencia de cada gobierno”.

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En este marco, aportó datos sobre la cantidad de DNU por día y cómo cambia el ranking cuando se toma en cuenta la duración de cada gobierno. “Tengo otra imagen que muestra la cantidad de decretos de DNU por día, esto es un poco más parecido a lo que vimos antes, incluyendo a Javier Milei, que ahora de a poco nos vamos a ir acercando a él”, resaltó.

La comparación muestra que Cristina Fernández de Kirchner tuvo un promedio particularmente bajo en relación con la duración acumulada de sus dos mandatos: “Pero la que menos utilizó fue Cristina Fernández, porque dictó, teniendo en cuenta obviamente sus dos mandatos, 78 DNU en 2.921 días, obviamente teniendo en cuenta sus dos mandatos”.

Uno de los datos centrales corresponde al período de receso del Congreso durante 2025. Allí, según Clemente, Milei dictó 11 DNU, prácticamente la misma cantidad de leyes que fueron promulgadas durante todo el período ordinario de sesiones. “El número oficial es que Javier Milei dictó 11 decretos de necesidad y urgencia, igualando la cantidad de leyes que se promulgaron durante todo el periodo ordinario de sesiones de 2025”, expresó.

Qué buscaba modificar Javier Milei con los DNU

Entre los decretos enumerados aparecen modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional, cambios en la estructura del Ministerio de Salud, la disolución de Andis y la creación de una nueva Secretaría de Discapacidad. En este sentido, detalló: “Tenemos que modificó la Ley de Inteligencia Nacional. Tenemos que prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2016, la Emergencia Sanitaria Nacional”.

Y agregó: “Modificó la estructura del Ministerio de Salud y disolvió Andis, y así también oficializó la nueva Secretaría de Discapacidad”.

Otro de los decretos mencionados permitió al Presidente autorizarse a sí mismo para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Se autoautorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea”, expresó.