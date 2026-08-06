Cómo es el protocolo para tocar el primer folio de Shakespeare editado en 1623

En Ronda de Escritores, el ciclo cultural de +Perfil, la dramaturga y directora Mónica Maffia compartió una experiencia poco común: tuvo en sus manos el primer folio de Shakespeare, la primera edición de sus obras completas, publicada en 1623.

Maffia relató los detalles de ese encuentro con uno de los libros más codiciados del mundo bibliófilo, del que existe un único ejemplar en Italia, y repasó además su trabajo posterior como curadora y directora teatral vinculado a esa pieza.

Un protocolo especial para tocar el primer folio

Maffia contó que el acceso a un ejemplar de esa magnitud suele requerir guantes de algodón y barbijo, pero que en este caso, realizado en la ciudad de Padua, el criterio fue distinto. "Las manos limpias y nada más, nada menos", le indicaron, ya que tanto los guantes como el alcohol podían dejar residuos sobre el papel.

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La experiencia, definió Maffia, resultó particularmente fuerte: "Fue conmocionante para mí, realmente", señaló al recordar el momento.

Las jornadas por los 400 años del primer folio

Maffia explicó que en 2023 se desempeñó como curadora y directora artística de una serie de jornadas dedicadas a homenajear los 400 años del primer folio, realizadas en El Rojas. El programa combinó conferencias, cursos y teatro leído.

Según detalló, el eje estuvo puesto en las 18 obras de Shakespeare que se habrían perdido definitivamente de no haber existido esa primera edición, entre ellas La tempestad, que Maffia dirigió como cierre del ciclo.

Calibán y su vínculo con los tehuelches

Consultada sobre su interpretación de Calibán, uno de los personajes más discutidos de la obra, Maffia sostuvo que decidió tratarlo con especial cuidado en su montaje. "Lo traté hermosamente, porque es parte de mi tesis doctoral", explicó, y detalló que su lectura vincula ciertos rasgos del personaje con los tehuelches.

Maffia planteó una hipótesis a contramano de lecturas más tradicionales, incluida la del crítico Harold Bloom, quien en su libro La invención del humano cuestiona duramente al personaje.

La diferencia de altura que inspiró a Shakespeare

Para sustentar su interpretación, Maffia recurrió a un dato histórico: cuando los españoles llegaron a la Patagonia y se encontraron con los tehuelches, la diferencia de altura entre ambos grupos fue notable. Esa impresión, señaló, quedó registrada en las crónicas de Antonio Pigafetta.

Según Maffia, esa fuente histórica podría explicar por qué Shakespeare describe a Calibán como una figura desproporcionada, en lugar de responder únicamente a un estereotipo monstruoso.