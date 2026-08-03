Cómo es la relación entre Donald Trump y el primer ministro británico del partido laborista

La llegada de Andy Burnham al cargo de primer ministro del Reino Unido abrió una nueva etapa en la relación entre Londres y Washington. Aunque Donald Trump y el líder laborista mantienen diferencias ideológicas marcadas, ambos coincidieron en la importancia de preservar la histórica alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Antes de que Burnham asumiera el cargo, Trump se mostró escéptico sobre el dirigente británico. En declaraciones a la prensa lo calificó como “extremadamente liberal” y sugirió que sus políticas en materia energética y climática podrían alejarse de los intereses que el mandatario estadounidense promueve, especialmente en relación con la explotación de petróleo y gas en el mar del Norte.

Por su parte, Burnham había criticado con anterioridad el estilo de liderazgo de Trump. Durante la campaña para convertirse en líder del Partido Laborista advirtió que la política estadounidense se había vuelto excesivamente polarizada y afirmó que ese modelo no debía replicarse en el Reino Unido.

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Sin embargo, una vez que Burnham asumió como primer ministro el 20 de julio de 2026, ambos líderes dieron señales de pragmatismo. Trump reveló que mantuvo una “muy buena conversación” telefónica con su par británico, en la que dialogaron sobre la cooperación bilateral, el comercio y la relación histórica entre ambos países. Además, le deseó “buena suerte” en su gestión y destacó la importancia del vínculo entre Washington y Londres.

Desde Downing Street, Burnham confirmó que el primer contacto fue cordial, aunque dejó en claro que defenderá los intereses británicos por encima de cualquier afinidad diplomática. Incluso afirmó que está dispuesto a discrepar públicamente con Trump si considera que alguna decisión de Estados Unidos perjudica al Reino Unido.

Los analistas coinciden en que la relación entre ambos mandatarios estará marcada por una combinación de cooperación y diferencias. Mientras Trump representa una agenda conservadora y nacionalista, Burnham lidera un gobierno laborista con prioridades centradas en el fortalecimiento de los servicios públicos, la transición energética y la reducción de las desigualdades regionales. Aun así, ambos gobiernos tienen incentivos para mantener una relación fluida debido a los fuertes lazos comerciales, de defensa y de inteligencia que históricamente unen a Estados Unidos y el Reino Unido.