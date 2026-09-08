RDEsc: El cuento desaparecido de Rodolfo Walsh que un grupo de artistas reconstruyó en un libro

Un cuento de Rodolfo Walsh que desapareció después de su secuestro se convirtió en el punto de partida de un singular proyecto editorial y artístico. La iniciativa surgió en la Diplomatura de Artes del Libro de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde cuatro integrantes provenientes de distintas disciplinas decidieron trabajar en la creación de un libro.

Luciano Andújar, escritor y diseñador, explicó en diálogo con Osvaldo Quiroga, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el grupo estaba integrado por personas vinculadas con la escritura, las artes plásticas y el diseño. “Empezamos a debatir, llegamos, lo resumo en cuatro líneas, llegamos a Rodolfo Walsh”, contó.

La historia del manuscrito desaparecido

Según relató Andújar, una de las integrantes recordó la existencia de un cuento que Walsh había terminado de escribir la noche anterior a su secuestro, ocurrido el 25 de marzo de 1977. El texto desapareció después de que integrantes de las fuerzas represivas ingresaran a su vivienda y se llevaran documentación.

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“El día después de su secuestro, de su casa secuestran papeles y eso va a parar a la ESMA”, explicó. El cuento había sido leído por Lilia, compañera de Walsh, quien también lo había pasado a máquina.

La historia tuvo un episodio inesperado cuando Martín Gras, que permanecía secuestrado en la ESMA, encontró una caja identificada con las iniciales “RW”. Según el relato de Andújar, Gras revisó su contenido y leyó el cuento.

El encuentro que permitió recuperar fragmentos

Años después, Lilia se reunió con Gras en España mientras buscaba información sobre los restos de Walsh. Durante la conversación, le contó que el escritor había terminado un cuento poco antes de su secuestro.

“Encuentra una caja que decía RW. Abre esa caja, lee un montón de cosas y en ese momento no le llama la atención, lee el cuento”, relató Andújar sobre aquel hallazgo.

Cuando Lilia mencionó el texto desaparecido, Gras comenzó a recordar fragmentos e incluso parte de su comienzo. “Entre los dos intentaron armar una reconstrucción”, explicó el escritor. Aunque el manuscrito completo no volvió a aparecer, ambos conservaban recuerdos del comienzo, del final y de algunos aspectos centrales de la trama.

Un proyecto construido alrededor de la ausencia

El grupo de la UNA se encontró entonces frente a un desafío particular: hacer un libro sobre un cuento que no podía leer en su totalidad. Al presentar distintas posibilidades, quienes guiaban la diplomatura les indicaron que debían trabajar precisamente sobre esa ausencia.

“El trabajo de ustedes es el cuento desaparecido”, recordó Andújar que les dijeron.

La propuesta tomó así una dirección diferente de la reconstrucción de un texto definitivo. “Nuestro desafío fue, sin tener ese texto, cómo recomponemos y cómo invitamos al lector a que haga también esa reconstrucción”, explicó.

El lector como parte de la reconstrucción

El resultado es un libro-objeto que combina literatura, ilustración y diseño, y que utiliza los fragmentos conocidos y la ausencia del manuscrito como parte de la experiencia de lectura.

Durante la entrevista, Quiroga destacó el carácter visual de la publicación y la cantidad de dibujos que contiene. El conductor calificó el resultado como un “objeto extraordinario” y aseguró que el libro le produjo una fuerte impresión.