Ola de frío Polar de Argentina llegó a Brasil: San Pablo registró temperaturas inusuales en pleno septiembre

El frío sorprendió en distintos puntos de Sudamérica y también se hizo sentir con fuerza en Brasil. En San Pablo, las temperaturas descendieron abruptamente después de varios días con registros cercanos a los 30 grados, un cambio que llamó la atención por su intensidad.

Desde Brasil, la periodista Eleonora Gosman contó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, cómo se vive la situación. “Yo estoy congelada. Desde ayer hasta hoy estoy congelada”, afirmó al describir el contraste entre las jornadas anteriores y las condiciones actuales.

Un cambio brusco después de días primaverales

Gosman explicó que hasta hace pocos días el clima en San Pablo era prácticamente primaveral, con temperaturas máximas de entre 29 y 30 grados. Sin embargo, el escenario cambió de manera repentina y las máximas quedaron cerca de los 13 o 14 grados.

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“De pronto que baja la temperatura, viste, a 14 de máxima o 13 de máxima. No es normal”, señaló la periodista. La diferencia respecto de los días anteriores fue uno de los aspectos que más destacó durante la conversación.

El descenso también modificó la sensación cotidiana del clima en una ciudad que venía atravesando jornadas mucho más templadas. Gosman insistió en que el cambio se produjo de manera abrupta y que las temperaturas actuales contrastan con las que se habían registrado poco antes.

El frío que llega desde el sur del continente

Durante la conversación, Gosman hizo referencia a una expresión que suele utilizarse en Brasil para explicar determinados ingresos de aire frío provenientes de la Argentina. “El frío viene de la Argentina”, afirmó.

La periodista también recordó la ubicación geográfica de San Pablo y la asociación habitual entre Brasil y el clima tropical. “Brasil es un país tropical. El trópico pasa por acá, pasa por San Pablo”, explicó.

Sin embargo, frente a las temperaturas que estaba describiendo, sostuvo: “La verdad es que no es tropical”. La conductora y los periodistas también mencionaron la denominada “cola antártica”, expresión utilizada durante el programa para referirse al avance de aire frío hacia el norte desde el sur del continente.

Buenos Aires también registró temperaturas bajas

El fenómeno también fue tema de conversación en Buenos Aires, donde se registraron temperaturas bajas para los primeros días de septiembre. Durante el programa, Jorge Elías señaló que la ciudad tenía 13 grados y comparó esa situación con lo que estaba ocurriendo en San Pablo.

“No es normal como tampoco es normal el frío que está haciendo hoy acá en Buenos Aires”, afirmó Elías.

La comparación surgió después de que Gosman describiera el descenso registrado en Brasil, donde las máximas habían pasado de valores cercanos a los 30 grados a jornadas de 13 y 14. Elías destacó que Buenos Aires también atravesaba una jornada fría, pese a que septiembre ya marca el inicio de la primavera meteorológica.