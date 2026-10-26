De 3 a 10 millones de integrantes: en RDC analizaron el crecimiento de la red de apoyo a Lula tras el intento de prohibición de WhatsApp

Desde el Reino Unido, el periodista Marcelo Justo analizó en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil la cobertura mediática internacional de las elecciones brasileñas y el impacto de la movilización política organizada a través de WhatsApp.

“Todavía no hay reacción oficial o reacción de los políticos, eso va mucho más lento”, afirmó Marcelo Justo al comparar los tiempos de la diplomacia con la atención de los medios de comunicación. También destacó la relevancia que tuvo el triunfo de Lula en la prensa internacional y cómo la cobertura fue cambiando a lo largo de la jornada electoral.

The Guardian destacó la victoria de Lula en su portada

Sobre la cobertura de The Guardian, contó: “Yo me desperté a las seis y media de la mañana de acá y ya lo tenía The Guardian en primera plana y lo sigue teniendo en primera plana”.

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El periodista señaló que el enfoque de las publicaciones fue cambiando a medida que avanzaba la jornada. “Al principio hablaba de todo el significado de la victoria de Lula para el país y el mundo”, explicó, y agregó que luego la cobertura comenzó a concentrarse en la defensa de la democracia y en el compromiso de Lula de evitar un regreso a la dictadura en Brasil.

WhatsApp y la movilización juvenil, claves en la campaña de Lula

Justo mencionó una nota de la BBC sobre el papel de la organización política a través de WhatsApp en el resultado electoral. La periodista Eleonora Gosman profundizó en esa cuestión y describió la magnitud de las movilizaciones juveniles y estudiantiles en las principales ciudades brasileñas.

“Mirá, la movilización que surgió a partir justamente de esa red social fue gigantesca, y no solo en San Pablo, fue en todas las capitales donde lo que predominó fue la movilización estudiantil y juvenil”, sostuvo Gosman en +Perfil.

Según explicó, los jóvenes trasladaban el debate político a sus hogares y conversaban con sus familiares para convencerlos de respaldar la continuidad de Lula en el gobierno. “Te digo algo, yo vi mucha clase media en esas manifestaciones y mucha clase media que iba, si querés, iba de forma espontánea”, agregó.

La prohibición de WhatsApp y el efecto contrario

Otro de los aspectos destacados fue el crecimiento de la red de apoyo a Lula luego de un intento de prohibición por parte de la autoridad electoral brasileña. La periodista explicó que la medida terminó generando el efecto contrario al esperado: “Cuando la trató de prohibir, creció de 3 a 10 millones”.

Para Gosman, la movilización fue determinante tanto para aumentar la participación electoral como para modificar decisiones de voto. También señaló que las abstenciones se mantuvieron en niveles históricamente bajos.