“Con Bolsonaro, Mercosur iba a ser más difícil”: Carlos Balmelli explicó en RDEco qué puede cambiar con la victoria de Lula da Silva

El resultado electoral en Brasil abrió interrogantes sobre el rumbo económico y político de la región. Para Carlos Balmelli, una de las claves para comprender el cambio entre la primera vuelta y el balotaje estuvo en el desempeño de los candidatos durante la campaña, particularmente en el debate presidencial.

El analista consideró que Lula da Silva logró imponerse en ese intercambio y cuestionó las expresiones de Jair Bolsonaro. Además, analizó la reacción de los mercados financieros, los problemas estructurales de la economía brasileña y las perspectivas del Mercosur, con especial atención al papel estratégico de Argentina en el escenario regional.

El debate presidencial y la reacción de los mercados

Balmelli cuestionó las intervenciones de Bolsonaro durante la campaña y destacó el desempeño de Lula en el debate presidencial. “Yo creo que esa intervención de Bolsonaro, las otras ninguna fue brillante, creo que Lula estuvo mejor”, afirmó. Según explicó, el episodio pudo generar empatía entre los trabajadores brasileños: “Pienso que esa es una intervención que provocó una herida en el elector”.

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Respecto de la reacción de los mercados financieros, el analista relativizó el impacto inicial y sostuvo que la situación tendería a estabilizarse. “Yo creo que esto se va a regularizar mañana, pasado mañana. Yo no le veo tampoco que aquí haya un temblor en los mercados de capital de Brasil”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el país enfrenta problemas estructurales que exceden el resultado electoral. Entre ellos, mencionó el elevado costo de producir y operar en Brasil, una dificultad que, según indicó, favorece el traslado de inversiones hacia Paraguay.

“Brasil tiene problemas estructurales, tiene que ajustar su modelo a un modelo de mayor flexibilidad”, sostuvo. También consideró que Lula cuenta con experiencia suficiente para preservar la estabilidad macroeconómica, mantener cierta coherencia fiscal y monetaria y evitar decisiones que comprometan el funcionamiento de la economía.

Mercosur, China y el papel estratégico de Argentina

Uno de los principales ejes del análisis fue el futuro del Mercosur frente a la competencia geopolítica entre las grandes potencias. Balmelli cuestionó la posibilidad de que América Latina quede subordinada a una única orientación internacional y destacó la creciente presencia económica de China en la región.

“La presencia de China en el continente es irreversible”, afirmó. En ese contexto, consideró que la continuidad de Lula puede facilitar el entendimiento entre los socios regionales y las negociaciones comerciales con Europa. “Con Bolsonaro, Mercosur iba a ser más difícil. Con Lula es más fácil Mercosur”, resumió.

El exsenador también remarcó la importancia de Brasil por su dimensión económica y demográfica. “Necesitamos una voz, un líder, un global player”, expresó, al plantear que Sudamérica necesita una representación más coordinada en el escenario internacional.

Sobre Argentina, Balmelli señaló que el país puede desempeñar un papel central en el equilibrio regional y cuestionó que los gestos diplomáticos sustituyan una estrategia sostenida. “En política exterior, nunca el gesto sustituye a la actitud”, afirmó, en referencia al posicionamiento internacional del presidente Javier Milei.

Finalmente, propuso recuperar el diálogo entre Argentina, Brasil y Paraguay para revisar el aprovechamiento de las aguas del río Paraná y fortalecer la generación hidroeléctrica. “Redefinamos eso, relancemos el acuerdo tripartito y utilicemos las aguas del río Paraná para producir energía renovable, accesible y predecible”, concluyó, al destacar la necesidad de una cooperación regional basada en intereses compartidos.