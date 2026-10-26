El dólar contado con liquidación llegó a $1.682: en RDEco analizaron las señales de alerta del mercado

La reacción de los mercados argentinos tras las elecciones en Brasil volvió a poner en el centro de la escena al dólar, el riesgo país y los activos financieros. La caída de las acciones, la suba de las cotizaciones paralelas y la ampliación de la brecha cambiaria reavivaron las dudas sobre el panorama financiero local.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Santiago Llull, analista financiero; Federico Bernini, periodista; Carolina Manucci, economista; y Ezequiel Vega, analista de mercados, analizaron la evolución de las cotizaciones, las restricciones cambiarias y las alternativas de inversión en un escenario de incertidumbre política y financiera.

Dólar contado con liquidación y brecha cambiaria: las señales del mercado argentino

Santiago Llull describió una jornada marcada por las bajas en la Bolsa porteña. “Tenemos una caída del 2,9 por ciento en pesos”, explicó sobre el índice Merval, y advirtió que durante la rueda algunos activos argentinos habían llegado a registrar pérdidas de entre el 8% y el 9%.

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Sin embargo, el dato que más llamó su atención fue la cotización del dólar contado con liquidación (CCL). “El número que preocupa es un número que nunca vimos, que es el contado con liquidación, porque está más cerca de los 1.700 que de los 1.600”, sostuvo, al referirse a una cotización de $1.682.

Federico Bernini puso el foco en la ampliación de la brecha cambiaria y sus implicancias para las empresas. “Lo que es interesante ver es que ahora tenemos más brecha, que un poco se había reducido casi a valores insignificantes”, señaló.

Según explicó, esa diferencia permite observar las limitaciones que enfrentan las compañías para acceder al mercado oficial de cambios. “En cierta forma, la brecha lo que te está marcando es eso, la operatividad del cepo”, afirmó Bernini, al analizar la demanda de divisas para remitir utilidades o mantener ahorros en dólares fuera del país.

Carolina Manucci recordó que las restricciones cruzadas entre los distintos mercados cambiarios buscan impedir operaciones de arbitraje. En ese sentido, repasó las limitaciones de 90 días previos y posteriores para operar entre el dólar oficial, el MEP y el contado con liquidación.

Bonos argentinos: dónde ven oportunidades los inversores

Ezequiel Vega destacó que la diferencia entre las cotizaciones del CCL y el MEP puede generar oportunidades para determinados inversores, aunque advirtió que el contexto también condiciona las decisiones de quienes evalúan traer capitales del exterior. “Para las grandes carteras, grandes portafolios, es interesante sobre todo seguir tomando posición en los bonos del tramo largo de la curva”, sostuvo.

Entre los instrumentos mencionados se encuentran los bonos AL41, AL35 y AL38, además del GD46, emitido bajo legislación extranjera. Consultado sobre las posibilidades de inversión, Vega fue contundente: “Sí, veo oportunidades”. Y agregó que la diferencia entre las cotizaciones superaba el 5%, un margen que, según su análisis, podía resultar atractivo para quienes ingresaran en bonos argentinos.

El debate dejó en evidencia que la evolución del dólar, las restricciones cambiarias y el comportamiento de los títulos soberanos siguen siendo variables centrales para evaluar el riesgo y las oportunidades del mercado local.