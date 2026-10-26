RDEco: qué necesita Argentina para bajar el riesgo país y recuperar la confianza de los inversores

El riesgo país argentino, que ronda los 750 puntos básicos, reavivó las dudas sobre la estabilidad financiera y la capacidad del Gobierno para afrontar sus próximos compromisos. Las necesidades de financiamiento, los vencimientos de deuda y la incertidumbre sobre la evolución de la economía mantienen la atención de los inversores.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Federico Bernini, periodista y conductor; Carolina Manucci, analista económica; Santiago Llull, economista; y Ezequiel Vega, analista financiero, analizaron los factores internos y externos que condicionan al mercado, las necesidades de financiamiento y los desafíos económicos de cara al próximo año electoral.

Riesgo país y vencimientos de deuda: las preocupaciones del mercado argentino

Carolina Manucci advirtió que las elecciones no son el único factor detrás de la incertidumbre financiera. “Lo que está el mercado viendo es realmente si el Gobierno va a poder afrontar los vencimientos que se vienen”, sostuvo. También señaló que la administración nacional necesita conseguir financiamiento y espera una revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que habilite un desembolso de 800 millones de dólares.

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Para Manucci, el riesgo es principalmente interno. “Yo creo que es más un riesgo realmente interno que electoral”, afirmó, al contrastar la evolución argentina con la tendencia descendente del riesgo país en otros mercados latinoamericanos.

Santiago Llull coincidió en que la previsibilidad económica será determinante para recuperar la confianza de los inversores. “Lo que necesita Argentina para estabilizarse y llegar al riesgo país bajo es que las condiciones en Argentina sean estables y previsibles”, explicó.

El economista diferenció los compromisos inmediatos de los riesgos de más largo plazo y advirtió que las dudas del mercado se concentran especialmente en la capacidad de pago posterior a 2027. También señaló que la devaluación de Brasil modifica la competitividad argentina y contribuye a explicar la presión sobre el dólar contado con liquidación.

Estados Unidos, China y el futuro del financiamiento de Argentina

Ezequiel Vega puso el foco en las elecciones estadounidenses y en las consecuencias que podría tener una eventual pérdida de mayorías legislativas para Donald Trump. “Está la parte de Brasil por un lado y también está esta cuestión en Estados Unidos”, señaló, al analizar las posibles restricciones a una nueva asistencia financiera del Tesoro norteamericano.

En ese escenario, los vencimientos con el FMI, los bonos soberanos y los organismos multilaterales aumentan la importancia de asegurar fuentes de financiamiento. Vega también advirtió sobre la demanda de dólares de los ahorristas, que, según indicó, se ubicaba entre 1.000 y 1.500 millones de dólares mensuales.

Federico Bernini recordó, además, que el Gobierno contempla recurrir al swap con China por 5.000 millones de dólares si no consigue colocar deuda en el mercado local.

Por último, Bernini planteó que el desafío económico excede las turbulencias cambiarias. La evolución de los precios internacionales, los ingresos de divisas y la actividad serán decisivos. La discusión dejó una advertencia central: “la falta de reactivación económica puede convertirse en un problema tan relevante como la volatilidad financiera”.