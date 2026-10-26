RDEco: por qué cayeron los mercados brasileños tras el resultado electoral y qué puede pasar con Argentina

El resultado electoral en Brasil provocó una fuerte reacción en los mercados financieros, donde numerosos inversores habían apostado por una victoria de Flávio Bolsonaro, a quien asociaban con una orientación más favorable al mercado que la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El desenlace generó una corrección en los activos brasileños y obligó a los inversores a revisar sus expectativas.

En diálogo con RDEco por +Perfil, Ezequiel Vega, Carolina Manucci, Federico Bernini y Santiago Llull analizaron la caída de los activos brasileños, la sobrereacción de los mercados y las posibles consecuencias para Argentina. Entre los principales riesgos, destacaron el impacto de la desaceleración económica de Brasil y la depreciación de su moneda sobre la competitividad de las exportaciones argentinas.

La reacción de los mercados tras el resultado electoral en Brasil

Vega explicó que las expectativas de una victoria de Bolsonaro impulsaron una ola de ventas tras conocerse el resultado. Según detalló, “el Bovespa, que es el índice de Brasil, cayó un 14%”, mientras que el ETF EWZ, que replica el comportamiento de empresas brasileñas, llegó a registrar pérdidas de hasta el 24% durante la jornada, antes de moderarlas.

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El analista advirtió que los mercados pueden reaccionar de manera exagerada ante acontecimientos inesperados. “Los mercados sobrereaccionan a este tipo de noticias”, sostuvo, y agregó que esos retrocesos también pueden representar oportunidades de compra para inversores que buscan activos a precios más bajos.

En la misma línea, Carolina Manucci consideró que la caída inicial responde a un comportamiento habitual de los mercados cuando los resultados no coinciden con las expectativas previas. “Siempre hay el famoso overshooting, la sobrereacción”, explicó.

La economista señaló que este fenómeno suele concentrarse en los primeros días posteriores a un acontecimiento relevante. Luego, según planteó, “el mercado se va regulando y va tomando por ahí valores más razonables”. Para Manucci, la reacción negativa era previsible porque una parte de los inversores había apostado por Bolsonaro y debió ajustar sus posiciones tras el resultado adverso.

El impacto en Argentina: exportaciones, crecimiento y tipo de cambio

Más allá de las fluctuaciones financieras, Federico Bernini puso el foco en las consecuencias económicas que puede tener la situación brasileña para Argentina. El especialista sostuvo que uno de los principales desafíos de Lula será recuperar el ritmo de crecimiento económico, luego de una desaceleración que había llevado la expansión a niveles cercanos al 2%.

“Eso va a ser lo que principalmente afecta a Argentina, si logra conseguir ese crecimiento o no”, señaló Bernini, al remarcar la importancia de Brasil como socio comercial.

También advirtió sobre el efecto de la depreciación de la moneda brasileña en la competitividad de los productos argentinos. “La devaluación que tuvo hoy la moneda brasileña va a afectar las exportaciones argentinas”, afirmó, porque los productores locales pueden quedar en desventaja frente a sus competidores brasileños.

Por su parte, Santiago Llull destacó que, después del impacto inicial, algunas caídas comenzaban a verse con mayor perspectiva. “El mercado empieza a encontrar y a predecir que lo que venía descartando no se dio y tiene que corregir sin duda”, sostuvo.

El especialista también planteó interrogantes sobre el resultado electoral y el desempeño de los candidatos. Así, el análisis coincidió en que la reacción inmediata de los mercados deberá distinguirse de los efectos económicos de mediano plazo, especialmente para Argentina, cuya competitividad comercial depende en parte de la evolución del tipo de cambio y del crecimiento de Brasil.