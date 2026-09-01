En RDI se cuestionó el acuerdo político para designar jueces tras la asunción de Pablo Yadarola en la Cámara Federal

Durante su intervención en Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista y abogada, Natalia Volosin, volvió a poner el foco en la relación entre la política, la Justicia y la impunidad en Argentina. A partir de la reciente designación de Pablo Yadarola como integrante de la Cámara Federal, la especialista cuestionó el respaldo que recibió de distintos sectores políticos y sostuvo que la corrupción constituye un problema “estructural y transversal” del país.

Para Natalia Volosin, el caso de Yadarola expone una dinámica más profunda: “El problema de la corrupción y de la impunidad en la Argentina, como yo vengo sosteniendo hace muchos años, es un problema estructural”.

La discusión sobre la corrupción y el peronismo

Volosin cuestionó especialmente la idea de que la corrupción sea un fenómeno característico o exclusivo del peronismo. El debate surgió a partir de declaraciones del historiador Roy Hora, quien había señalado que la corrupción había sido un rasgo visible de la cultura política peronista.

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En este sentido, rechazó esa interpretación y afirmó: “Nadie que haya estudiado en serio la corrupción en la Argentina puede pensar que es un problema paradigmático, exclusivo, excluyente, o especialmente relevante en el peronismo y no en otros partidos”. En esa línea, remarcó: “El problema de corrupción es un problema absolutamente estructural y transversal en la Argentina”.

Volosin sostuvo que el hecho de que el peronismo haya gobernado durante gran parte del período democrático reciente puede explicar la mayor visibilidad de algunos casos, pero no convierte a la corrupción en un fenómeno exclusivo de ese espacio político. “Argentina tiene un problema de corrupción estructural desde 1810, desde la colonia hasta ahora, el peronismo no existía hasta ese momento”, señaló.

Además, mencionó distintos períodos históricos y gobiernos de diferentes signos políticos para reforzar su planteo. “Si algo muestra el gobierno de Milei, si algo muestra el de Macri, si algo muestra la historia argentina, captura de Estado, estoy hablando de hace incluso 100 años atrás, si algo muestra la historia argentina es que, lamentablemente, no es un problema ni ideológico, ni de modelos económicos, ni de modelos políticos, ni de partidos políticos”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Para Volosin, el acuerdo político alrededor de la designación de Yadarola representa un ejemplo de la lógica de funcionamiento que cuestiona desde hace años. “Porque el problema de la corrupción y de la impunidad en Argentina es transversal y estructural, no es un problema del peronismo. No es un problema del peronismo, es un problema transversal”, enfatizó.

La periodista fue todavía más contundente al analizar los consensos que, según su interpretación, se generan entre diferentes sectores del poder: “Acompañan todo, porque se están cubriendo unos a otros. Por eso el problema de la corrupción y de la impunidad en Argentina no tiene solución, no tiene solución. Lo digo hace 25 años, no hoy”.

Volosin resumió su diagnóstico con una definición que, según dijo, utiliza habitualmente: “La corrupción es un plato y la impunidad es un plato del que comen todos y nadie quiere dejar de comer”.

Votación designación de jueces

Para la abogada, el principal obstáculo no es la falta de conocimiento sobre las reformas necesarias, sino la ausencia de voluntad política para llevarlas adelante. “No es que no saben lo que hay que hacer. No es que hay que ir a buscar libros y a estudiar en Harvard para saber lo que hay que hacer con la justicia o con la corrupción en la Argentina. No es muy difícil lo que hay que hacer, no quieren hacerlo”, sostuvo.

El rol de la política, la Justicia y otros sectores de poder

Volosin amplió su cuestionamiento más allá de los partidos políticos y sostuvo que la lógica de la impunidad alcanza a diferentes actores del poder argentino. “Y esto incluye, por supuesto, también a la justicia, a los medios, a los sindicatos, a los empresarios”, afirmó.

En ese sentido, volvió a utilizar el caso de Yadarola para cuestionar el respaldo transversal que recibió su designación. La periodista consideró que las explicaciones sobre decisiones “estratégicas” no alcanzan para justificar los acuerdos políticos. “Y después nos quieren venir a decir que son decisiones estratégicas cuando acompañan tipos como estos. Realmente es insólita la Argentina”, expresó.