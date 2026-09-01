RDI: Alerta por los mamógrafos en Argentina, 1 de cada 3 equipos del sistema público presenta desperfectos

La especialista en datos, Sol Clemente, participó de la mesa de Ronda de Investigación por +Perfil y analizó los datos del Mapa Mamográfico Federal de Argentina, que relevó 404 equipos del sistema público y advirtió sobre las dificultades de acceso, las fallas técnicas y la concentración geográfica de los mamógrafos.

“1 de cada 3 mamógrafos del sistema público no funciona como debería”, señaló Sol Clemente al presentar los principales resultados del Mapa Mamográfico Federal de Argentina, elaborado por la Asociación Civil Surcos y la Fundación Instituto Natura. La periodista destacó la importancia del estudio, especialmente por el papel de la mamografía en la detección temprana de tumores mamarios.

Los datos sobre los mamógrafos del sistema público

El relevamiento recogió información entre agosto y diciembre de 2024 y posteriormente realizó validaciones durante 2026. En total, el informe contabilizó 1.498 mamógrafos en Argentina. En el sistema público se identificaron 479 mamógrafos y se logró relevar el estado de 404. De ese total, 90 presentaban desperfectos técnicos. Clemente remarcó la magnitud de la situación: “Otra vez, de 404 mamógrafos, 90 tenían desperfectos técnicos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las dificultades para acceder a una mamografía en el interior del país

La concentración de los equipos puede representar una barrera importante para quienes viven en zonas alejadas de los principales centros urbanos. “Te das cuenta que muchas personas, lo que a uno le parece normal ir a hacer capaz 10 cuadras 20 cuadras 30 cuadras para el hospital público, en muchos lugares de la Argentina se transforma directamente en un recorrido casi imposible”, explicó.

En ese sentido, agregó que, “exactamente tenés que realmente son horas para llegar a hacerte una mamografía”.

La distribución desigual de los mamógrafos se produce, además, en un contexto de creciente presión sobre el sistema público de salud. Clemente vinculó esta situación con las dificultades económicas y el costo de la medicina privada. “Está creciendo la demanda en el sistema público y es realmente preocupante, entonces, poner el foco en esto me parece esencial”, sostuvo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El problema de los equipos con desperfectos técnicos

Uno de los interrogantes centrales alrededor del informe es qué implican concretamente las fallas detectadas en los mamógrafos. Clemente aclaró que el relevamiento no detalla casos en los que un desperfecto técnico haya impedido detectar una enfermedad y derivado en una consecuencia fatal.

Sin embargo, explicó que las fallas pueden afectar el proceso de realización del estudio y obligar a repetirlo. “Cuando te hacen una mamografía te terminan llamando quizás para hacerla de vuelta porque tuviste un tema y empiezan a dudar entonces es como que el proceso nunca termina siendo de una sola vez”, señaló.

También aclaró: “Ellos no encontraron esto en todas las provincias, capaz pasó, no quiero decir no pasó nunca, simplemente que no se encontró de un caso tan grave en el que los médicos no se hayan dado cuenta que el aparato no funcionaba y terminó con la vida de una persona”.

El desafío de conocer la situación del sector privado

Clemente hizo especial hincapié en una de las limitaciones del trabajo: la falta de información pública sobre el estado de los mamógrafos pertenecientes al sistema privado. “Estamos hablando de los mamógrafos que tienen fallas son sólo los del sector público, no pudieron acceder al sistema privado”, explicó.

Aún así, el informe permitió construir un mapa interactivo para conocer la ubicación de los equipos y diferenciar cuáles pertenecen al sistema público y cuáles al privado. “Pueden entrar fácilmente a mapa mamográfico federal de argentina y ahí adentro van a poder como si fuera un mapa de para poner en google maps o ir acá hasta la casa de tu amigo bueno puedes ir entrando y fijándote dónde están todos los mamógrafos cuáles son del sistema privado cuáles son del sistema público y clínica por clínica en dónde están”, explicó Clemente.