Falta de infraestructura penitenciaria: Reino Unido analiza liberar presos por falta de espacio en las cárceles

A través de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Marta Nuñez se refirió a la decisión del gobierno del Reino Unido de analizar modificaciones en el sistema de cumplimiento de penas y acelerar la liberación de presos ante la falta de espacio en las cárceles.

Según explicó Marta Nuñez, el problema no responde a una reducción de las condenas, sino a la falta de infraestructura penitenciaria acumulada durante décadas. “Este fue un plan del gobierno anterior, pero que se debe, no a una reducción de las penas en sí, sino a la asignación que hay en las cárceles”, planteó, y agregó que la situación demuestra que desde hace décadas “no se estuvieron construyendo o que esa parte se descuidó completamente”.

Cómo sería el sistema para ir liberando presos

El gobierno sostiene que los casos más graves, como feminicidios y abusos contra menores, no serán alcanzados por la medida. Sin embargo, la posibilidad de liberar a determinados presos provocó indignación entre familiares de víctimas y amplios sectores de la sociedad británica. “Entonces, este primer ministro ha asegurado que no van a liberar a casos graves, por ejemplo, de feminicidios, de abuso de menores, etcétera”, explicó Nuñez.

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Uno de los casos que generó mayor controversia es el de un policía asesinado por delincuentes en 2019, ante la posibilidad de que algunos de los responsables puedan quedar en libertad. “Eso ha causado ultraje en la sociedad”, describió Nuñez, al referirse a la reacción frente a una eventual liberación.

Además, destacó la particular relación que existe en Reino Unido entre la sociedad y la policía, lo que explica parte de la reacción ante la eventual liberación de delincuentes: “Aquí se respeta y se quiere a la policía. La policía aquí no anda armada, salvo en casos muy, muy particulares, y bueno, se tiene una confianza como que son los que te van a cuidar”.

El plan original incluye la liberación de 6.000 presos en 3 años

El plan original contemplaba reducir la población penitenciaria en unos 6.000 presos durante tres años. “Entonces, el plan que se tenía era ir reduciendo seis mil en plazos de tres años, ahora Bernam está cambiando todo esto y además está poniendo límites a esta liberación”, expresó la periodista.

El mecanismo contempla una reducción de las penas por distintos motivos, entre ellos el buen comportamiento: “Se les reduce la pena, hay un mecanismo aquí que a veces sí, por buen comportamiento, etcétera, se reduce la pena, y entonces el máximo de reducción era el tercio de la pena, y ahora pasaría a la mitad”.

La discusión también alcanza a delitos menores, debido a la falta de capacidad penitenciaria. Pero el gran interrogante continúa siendo cómo financiar la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad. “Entonces, para construir estas cárceles, en muchos casos que tienen que ser de gran seguridad, la pregunta es ¿dónde está el dinero? Y esa es la pregunta que se está haciendo”, resaltó.