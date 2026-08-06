Francia enfrenta incendios históricos en medio del mes de julio más caluroso desde 1900

Los incendios forestales en Francia atraviesan una de las temporadas más críticas de las últimas décadas, impulsados por las altas temperaturas, la sequía y las condiciones climáticas extremas. En ese contexto, el corresponsal Juan Francia analizó la situación durante una emisión de +Perfil y describió el impacto que el fuego está teniendo sobre distintas regiones del país.

El periodista explicó que el fenómeno ya dejó evacuaciones masivas, importantes daños materiales y reavivó el debate sobre el cambio climático y las políticas necesarias para enfrentar sus consecuencias. Además, sostuvo que la magnitud de la crisis quedó reflejada en registros históricos de temperatura y en la expansión inédita de los focos de incendio.

Temperaturas récord y una crisis sin precedentes

El periodista explicó que "Francia está que arde" y destacó que "se publicó que es el mes de julio con la temperatura más caliente desde que se toman registros en 1900".

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Según detalló, las altas temperaturas comenzaron en junio y se extendieron durante semanas, provocando una fuerte sequía. "Lo que se traduce en una sequía, en ríos y arroyos muy bajos en su nivel, con mucha menos agua, y esto ha detonado en estos incendios de magnitudes inéditas", sostuvo.

Francia relató además su experiencia al atravesar la región de Burdeos, una de las más afectadas por el fuego. "Pasé por un desvío de la autopista porque estaba muy cerca de los incendios y realmente el cielo estaba oscurecido por el humo", recordó. Incluso remarcó que "a cientos de kilómetros se podía, en algunos días, oler el humo", una muestra del alcance de la catástrofe ambiental.

El corresponsal indicó que los incendios ya provocaron más de 220.000 evacuados, además de viviendas y vehículos destruidos, configurando un panorama de enorme preocupación.

El consenso sobre el cambio climático y el desafío político

Para Juan Francia, los incendios representan una evidencia directa del impacto del calentamiento global. "Estamos viendo en vivo y en directo las consecuencias de este calentamiento climático", afirmó.

En ese sentido, señaló una diferencia con otros países respecto del debate político. "Aquí nadie niega el cambio climático", aseguró, y agregó que "no he escuchado, como en otros países, fuerzas de extrema derecha que niegan el cambio climático".

Sin embargo, aclaró que el principal desafío pasa por definir las respuestas. "Lo que a lo mejor no hay tanto consenso es en qué política llevar adelante para hacer frente a esta nueva realidad", expresó.

Al referirse a la situación en España, donde también se registraron incendios durante las últimas semanas, indicó que el panorama mejoró considerablemente. "Hoy por suerte la situación está mucho mejor, quedan algunos focos muy aislados y controlados", concluyó.