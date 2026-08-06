Ceuta: Advierten que la emergencia migratoria continúa pese al mensaje oficial del Gobierno español

La crisis migratoria en Ceuta continúa generando repercusiones políticas y de seguridad en España. Durante una emisión de +Perfil, los corresponsales Marcelo Molina y Juan Francia analizaron las últimas revelaciones sobre el ingreso masivo de personas desde Marruecos y las investigaciones que buscan determinar quiénes participaron de ese movimiento migratorio.

En ese contexto, ambos periodistas señalaron que informes periodísticos publicados en Francia incorporaron nuevos elementos al debate, entre ellos las sospechas sobre la presencia de agentes de inteligencia marroquíes entre los migrantes y las dificultades que enfrenta España para gestionar la llegada de miles de personas, especialmente de menores no acompañados.

Sospechas de infiltración y preocupación por la seguridad

El periodista explicó que las investigaciones apuntan a distintos perfiles que habrían aprovechado el ingreso masivo a Ceuta. "Lo que dicen es que hubo agentes del servicio de inteligencia marroquí, que según dicen en España están por todos lados", señaló.

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Además, detalló que también se detectó la presencia de creadores de contenido y personas vinculadas a organizaciones extremistas. "Hubo influencers que subían en las redes sociales imágenes comiendo en restaurantes o circulando en autos de lujo y ese día ingresaron porque querían mostrarlo desde su lugar", indicó.

Molina agregó que el aspecto que más inquieta a las autoridades españolas está vinculado con la seguridad. "Hay algún indicio y alguna detención que relacionan a parte de los integrantes con brigadas yihadistas, que es lo que más preocupa", sostuvo.

Respecto de la magnitud del episodio, el corresponsal puso en duda las cifras oficiales. "Se habló de 72.000 personas, que yo creo que es un número que dijeron porque algo había que decir, ya que no hay manera de medirlo", aseguró. Y remarcó la dimensión del fenómeno: "Fue casi la misma cantidad de gente que vive en esa ciudad, donde habitan unas 80.000 personas. Entró de todo... y no salió de todo".

El desafío de los menores migrantes y la disputa entre PP y Vox

Para Molina, el principal problema actual gira en torno a los menores no acompañados que permanecen en Ceuta. "Hoy el problema lo tenés con los menores, porque no se los puede devolver", explicó.

En ese sentido, señaló que la legislación obliga a trasladarlos al territorio continental. "Lo que se está discutiendo es que esos menores tienen que venir al continente. No pueden quedar en Ceuta y deben ser relocalizados entre las distintas comunidades autónomas", afirmó.

Por su parte, Juan Francia sostuvo que la prensa francesa, más precisamente Le Monde, aportó nuevos elementos sobre el ingreso masivo de personas desde Marruecos y destacó las sospechas sobre la presencia de agentes de inteligencia infiltrados entre los migrantes. "Incluso el artículo de Le Monde menciona que, entre este tsunami migratorio, había agentes de inteligencia marroquíes que observaban la reacción de los servicios españoles y veían un poco el panorama. Es realmente algo sorprendente", afirmó.

Además, Molina indicó que esa medida abrió un nuevo frente político dentro de la derecha española. "La mayoría de las comunidades están gobernadas por el Partido Popular, muchas en alianza con Vox", recordó.

Finalmente, resumió el conflicto que enfrenta esa coalición. "Vox no quiere recibir inmigrantes, pero la ley indica que los tiene que acoger. Entonces hoy la derecha tiene un problema: el PP dice 'voy a cumplir la ley porque los tengo que recibir', mientras Vox le advierte que, si lo hace, rompe el pacto de gobierno", concluyó.