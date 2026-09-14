RDI: cómo los agroquímicos de fumigación duplicaron abortos espontáneos en comunidades rurales en Santa Fe

La periodista y cronista, Arlén Buchara, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó las consecuencias sanitarias y sociales del modelo agroproductivo basado en cultivos extensivos y el uso de agroquímicos, a partir de su crónica publicada en Cenital, titulada “Fumigaciones, el cuerpo también es territorio”.

Arlén Buchara explicó que la expansión de la soja estuvo acompañada por un crecimiento en el uso de agroquímicos y por el avance de las fronteras productivas sobre distintos territorios. “Desde que vuelve este modelo más expansivo, sobre todo vinculado a la soja, también aparecen de la mano, digamos, los agroquímicos como modo de fertilizar los campos y se van corriendo cada vez más las fronteras de dónde cultivar”, planteó.

El impacto de las fumigaciones en la salud

La periodista destacó el trabajo realizado durante años por la Universidad Nacional de Rosario mediante los denominados campamentos sanitarios, que permitieron relevar las condiciones de salud de pequeñas localidades: “Y a partir de todo ese relevamiento juntaron muchísima información y publicaron una serie de estudios, el último salió este año, que dio cuenta de algo muy específico, o no tan específico porque también afecta a la mitad de la población, que tiene que ver con cómo afecta en la salud sexual y reproductiva de las mujeres de los pueblos fumigados estar cerca de las fumigaciones con agroquímicos, ya sea aéreas o terrestres”.

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Según Buchara, uno de los estudios encontró un aumento de los abortos espontáneos durante el primer trimestre del embarazo en mujeres de localidades cercanas a las fumigaciones. “Ellos lo hicieron en relación a nueve pueblos. Ya antes habían hecho otro estudio que, con estos indicadores que habían obtenido, demostraban que las personas jóvenes de los pueblos fumigados tienen el doble de posibilidades de tener algún tipo de cáncer”, describió.

La falta de una regulación nacional

Otro de los puntos señalados por la periodista es la ausencia de un marco regulatorio nacional uniforme sobre las distancias mínimas para realizar fumigaciones: “A lo largo del tiempo eso ha ido cambiando, la ley sigue siendo la misma, pero sí ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe a partir de determinados casos que sentaron por lo menos una jurisprudencia. Ahora, que esto después se cumpla es otra cosa”.

Para Buchara, el debate no debería reducirse a una oposición entre producción agropecuaria y protección ambiental, sino incorporar las consecuencias sobre las comunidades. “Eso es un tema como para reflexionar, porque realmente muchas veces se sancionan leyes en pos de más la producción, el desarrollo, el negocio, que de la salud de las personas”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Fumigaciones: efectos inmediatos y exposición prolongada

Sobre los efectos que pueden producir los agroquímicos, Buchara explicó que las consecuencias dependen de distintos factores, entre ellos el tipo de aplicación y la cantidad de plaguicidas: “Eso depende mucho de la cantidad de plaguicidas que se irradien, si es de manera terrestre o si es de manera aérea, eso también tiene que ver con cómo varían, las consecuencias a veces no son inmediatas, pero después también tenemos que pensar de que esos plaguicidas entran en el agua, entran en la tierra”.

La cronista también describió las reacciones inmediatas que relatan habitantes de zonas cercanas a las fumigaciones. “Lo que sí mencionan las personas que están ahí cerca es que apenas sucede la fumigación, si es aérea y vos no estás muy cerca, eso es automático, digamos, que lo sentís como que tenés que cerrar todas las puertas de tu casa, tenés que encerrarte porque si no entra el veneno, digamos, a todos lados”, detalló.

A esto se suman efectos asociados a la exposición prolongada: “Después están las consecuencias más a lo largo del tiempo, más allá de la irritabilidad del momento, de las erupciones en la piel, de lo que pueda producir a nivel respiratorio, después están los otros daños que es por la exposición crónica, digamos, a ese tipo de plaguicidas”.