Intervención del Estado: cuestionan los beneficios sectoriales y reclaman una reforma tributaria

El debate sobre el rol del Estado en la economía, la desregulación y los incentivos a distintos sectores volvió a instalarse en la agenda. En ese contexto, los economistas Haroldo Montagu, Javier Preciado Patiño y Claudio Montiel, junto con Elisabet Piacentini, de la Federación Económica Porteña (FECOBA), analizaron el alcance de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno.

Durante una mesa de análisis emitida por +Perfil, el nuevo canal periodístico del Grupo Perfil, los especialistas debatieron sobre el RIGI, las retenciones al agro, la carga impositiva sobre las pymes y el grado de intervención estatal. Si bien hubo diferencias en los diagnósticos, todos coincidieron en que las decisiones económicas generan efectos concretos sobre distintos sectores de la actividad.

El RIGI y el debate sobre los beneficios sectoriales

El economista Haroldo Montagu abrió la discusión al cuestionar el argumento oficial de que el Estado no debe beneficiar actividades particulares. "¿Por qué el Estado tiene que beneficiar a un sector?", recordó como una de las consignas del Gobierno, para luego advertir que el propio RIGI constituye un régimen de beneficios selectivos. "Cuando dictaminó el RIGI, que excluye a las inversiones de pagar impuestos... ¿eso es beneficiar a esos sectores o no lo es? Entonces, selectivamente, selectivamente", planteó.

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En la misma línea, otro de los participantes respaldó ese análisis y sostuvo que el principal beneficiario del régimen terminó siendo una empresa con mayoría accionaria estatal. "Completamente de acuerdo", afirmó antes de señalar: "¿Cuál es la empresa más beneficiada? YPF, una empresa 51% estatal". Además, consideró necesario evaluar el impacto fiscal de esos incentivos. "Habría que analizar el costo-beneficio de esas medidas y por qué esa masa que deja de percibir el Estado en materia de condonación de impuestos no va a otros sectores que tal vez lo necesiten más", expresó.

El economista Javier Preciado Patiño trasladó el debate al sector agropecuario y cuestionó las diferencias en los derechos de exportación. "Si vos sos productor de soja, te sacan del valor internacional el 24%, pero si sos productor de maíz, el 8,5%; de trigo, el 5,5%; y de girasol, el 4,5%", detalló. A su juicio, "hay un direccionamiento hacia qué sembrar y qué no sembrar con palo y zanahoria", lo que demuestra que el Estado continúa interviniendo en las decisiones productivas.

¿Existe un Estado completamente neutral?

Por su parte, el economista Claudio Montiel también rechazó la idea de un Estado completamente neutral. "La tarea del Estado, cuando pone impuestos o hace política, es beneficiar a algunos o perjudicar a otras actividades", afirmó. Además, cuestionó que el debate sobre el financiamiento público se plantee únicamente cuando se trata de determinadas políticas. "Cuando se le bajan impuestos a determinadas cuestiones, como bienes de lujo, ahí no hay una discusión de dónde sale", señaló.

Otro de los economistas profundizó esa mirada al preguntarse: "¿En qué país el Estado no interviene de alguna manera directa o indirectamente en la economía? En todos". Incluso sostuvo que las economías tomadas como modelo por el Gobierno "son las que más intervienen o han intervenido en la economía", al tiempo que destacó el rol histórico del Estado en los procesos de desarrollo.

Respecto de la regulación económica, el mismo expositor pidió evitar interpretaciones simplistas. "No me queda claro que la regulación haya sido un superobstáculo al desarrollo de la economía", sostuvo, al recordar que las crisis políticas, la falta de divisas y los shocks internacionales también explican buena parte de los desequilibrios macroeconómicos.

Desde una mirada diferente, Montiel reconoció que algunas desregulaciones resultaron positivas para las empresas. "Las pymes lo sufrieron muchísimo, los consumidores lo sufrieron muchísimo", dijo al referirse a las restricciones del período anterior, y agregó que el exceso de intervención estatal contribuyó al cambio de humor social. "La gente terminó cansándose y yendo hacia el otro lado: 'desregulen todo'", resumió.

Las pymes y la carga administrativa

En representación de la Federación Económica Porteña (FECOBA), Elisabet Piacentini puso el foco en la carga administrativa que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. "Cada pago que le hacés a un proveedor por más de 200 mil pesos implica retenciones, certificados, declaraciones juradas y multas millonarias si no se cumplen", explicó. Además, advirtió que "cualquier comercio minorista que cierre son cuatro personas que quedan en la calle", por lo que reclamó una reducción de las cargas laborales.

Finalmente, Piacentini valoró las modificaciones introducidas en el Impuesto a las Ganancias para personas humanas. "El régimen simplificado está muy bueno, el sistema es mucho más amigable y cambia el paradigma de la relación con el fisco", aseguró. También destacó que ahora "la carga de la prueba la tiene ARCA", lo que representa, según definió, "un aire nuevo para la relación entre el fisco y el contribuyente".