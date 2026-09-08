Juano Villafañe en RDEsc: “Estamos construidos por sueños, imágenes y experiencias poéticas”

Para Juano Villafañe, una antología poética personal no es solamente una selección de textos, sino también una forma de reconstruir una trayectoria atravesada por experiencias, sueños y descubrimientos. Durante una entrevista, el poeta explicó que cada persona está formada por distintas experiencias poéticas que terminan construyendo una historia de vida.

“Todos nosotros estamos construidos por experiencias poéticas, por epifanías, por sueños, por utopías”, sostuvo Villafañe. En ese sentido, definió su antología como una suerte de diario personal que permite recorrer las distintas etapas de su vida y de su producción.

Para explicar su concepción de la poesía, recuperó una idea de Octavio Paz: “Una experiencia poética es un estado de reconciliación de los hombres y las mujeres con el mundo”. Ese vínculo con la poesía, señaló, estuvo presente desde sus primeros años y se relacionó estrechamente con el teatro, la música y la escritura.

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Una infancia entre títeres y poesía

Uno de los momentos más significativos de su historia fue el encuentro con Pablo Neruda durante su infancia. Villafañe contó que sus padres, vinculados con el teatro y los títeres, realizaron una gira por América Latina y que en 1954 tuvieron la oportunidad de conocer al poeta chileno.

Según relató, Neruda cumplía entonces 50 años y recibió de sus padres una función de títeres. En aquella ocasión ocurrió un episodio que Villafañe recuerda como determinante para su futuro. “Neruda me bautizó con vino para que me dedicara a la poesía”, contó el escritor.

Aquel encuentro no quedó como una simple anécdota de infancia. Villafañe destacó la influencia que tuvo Neruda en su manera de entender la poesía y recordó también su paso posterior por Isla Negra, un lugar estrechamente asociado a la vida y obra del poeta chileno. Para Villafañe, esa experiencia reforzó la idea de que la poesía tiene la capacidad de “poetizar el mundo”.

Del teatro a la escritura

El escritor explicó que haber nacido y crecido dentro de un ambiente teatral marcó profundamente su formación artística. Su relación con los títeres, el teatro y la música constituyó el punto de partida de un recorrido que luego incorporaría de manera central a la poesía.

“Directamente vinculado con el teatro, con la poesía, con la música”, describió al hablar de su formación. Ese recorrido atravesó distintas épocas históricas y culturales: desde aquella infancia ligada al teatro hasta los años 70, la dictadura, la posdictadura y los debates sobre las distintas poéticas hacia el final del siglo XX.

Por eso, consideró que su antología personal también funciona como una reconstrucción de esos períodos y de las experiencias que fueron dejando una marca en su escritura.

El homenaje a Rodolfo Walsh y Vicky

Durante la conversación también apareció uno de los poemas incluidos en su antología, dedicado al escritor y periodista Rodolfo Walsh y a su hija Vicky. Villafañe explicó que el texto surgió a partir de la carta que Walsh le escribió a su hija, en el contexto de la violencia de la dictadura.

“Es un poema dedicado a Rodolfo Walsh, justamente, y a Vicky, su hija”, explicó el poeta. A partir de aquella carta, Villafañe construyó un poema que busca recuperar la dimensión íntima y humana de ese momento histórico.

El estilo como una manera de estar en el mundo

Hacia el final de la entrevista, Villafañe reflexionó sobre el proceso creativo y sobre la forma en que determinadas decisiones estéticas terminan configurando un estilo propio. Según planteó, los creadores toman caminos que, cuando adquieren profundidad y relevancia, terminan convirtiéndose en una manera particular de expresarse y de relacionarse con la realidad.

“Cuando son, en mi opinión, caminos importantes, generan un estilo, una manera de estar en el mundo”, afirmó.