Valentina Salvi sobre la disputa por la memoria en RDEsc: “La derecha vuelve a traer la noción de guerra”

La socióloga Valentina Salvi analizó el avance de las derechas radicalizadas y advirtió sobre la disputa por los sentidos sociales vinculados al pasado dictatorial. En diálogo con Osvaldo Quiroga, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, sostuvo que la memoria sobre la última dictadura argentina se convirtió en uno de los principales territorios de la llamada “batalla cultural”.

Salvi explicó que sus investigaciones tienen entre sus ejes el análisis de cómo las fuerzas políticas disputan el significado de determinados acontecimientos históricos. En ese marco, señaló que el pasado dictatorial ocupa un lugar central en esa confrontación.

La memoria como territorio de disputa cultural

“El territorio de la batalla cultural, es decir, el campo de las ideas, de las representaciones, de los sentidos sociales compartidos, es decir, la cultura, eso que a vos te preocupa tanto, es el territorio, otros también, pero ese es un territorio de combate”, afirmó Salvi.

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Según la socióloga, esta disputa no se limita a la Argentina, sino que también puede observarse en otros países que atravesaron experiencias dictatoriales o autoritarias, como Alemania, España e Italia.

En el caso argentino, consideró que el conflicto adquiere una relevancia particular porque, a su entender, la derecha libertaria busca cuestionar una tradición de memoria construida desde el retorno de la democracia en 1983.

El cuestionamiento a la tradición democrática

“La propuesta de la derecha más radicalizada, que es la derecha libertaria, es darle la espalda a una tradición que surge en el 83”, sostuvo Salvi.

La especialista explicó que desde determinados sectores se busca presentar esa memoria como “incompleta, parcial, facciosa” y cuestionar el relato construido durante la transición democrática.

También mencionó al escritor y politólogo Agustín Laje, quien utiliza la expresión “teoría del demonio único” para referirse a esa interpretación del pasado. Según Salvi, el planteo apunta a cuestionar una memoria que pone el foco en los crímenes cometidos por el Estado de manera clandestina e ilegal.

El regreso de la interpretación de los años 70 como una guerra

Durante la entrevista, Quiroga planteó cómo se sostiene desde una perspectiva legal la posibilidad de relativizar los crímenes cometidos por el Estado y recordó que el Estado no debería tener la potestad de torturar, matar o cometer crímenes.

Salvi respondió que el mecanismo utilizado no consiste necesariamente en una discusión jurídica directa, sino en una reinterpretación del pasado histórico. En particular, señaló el intento de reinstalar la idea de que durante la década del 70 existió una guerra entre dos fuerzas.

“Lo que ellos hacen es una lectura de ese pasado, en términos de interpretación de ese pasado”, explicó. Según la socióloga, esa mirada recupera una concepción que había quedado atrás durante la transición democrática y que fue desplazada por procesos como el Juicio a las Juntas y el trabajo realizado por la CONADEP.

“Ellos vuelven a traer la noción de guerra”, sostuvo Salvi.

La responsabilidad específica del Estado

Para la especialista, presentar la violencia política de los años 70 exclusivamente bajo la categoría de guerra implica colocar en un mismo plano a las partes enfrentadas. De ese modo, consideró que se desplaza la noción construida durante la recuperación democrática sobre la responsabilidad específica del Estado.

“Esa noción justamente lo que pone es en equivalencia a dos fuerzas beligerantes, y no la noción que surge de la transición democrática, que es la de definir un crimen particular que es el cometido por el Estado”, afirmó.