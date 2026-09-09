RDEco: la industria opera al 40% de su capacidad y advierten por la pérdida de empleo formal

La actividad de los sectores intensivos en mano de obra atraviesa un escenario complejo. Según los datos mencionados durante el análisis, en julio la industria registró una caída del 5%, mientras que la construcción retrocedió 4,6%.

Pablo Moldovan, economista y director de C-P Consultora, sostuvo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que esos números son particularmente preocupantes por la capacidad de ambos sectores para generar puestos de trabajo. “En el último año, Argentina destruyó 130.000 puestos de trabajo registrados”, afirmó.

La pérdida de empleo registrado y el refugio informal

Moldovan consideró que la dinámica del mercado laboral es “muy, muy complicada”. Explicó que el deterioro no necesariamente se refleja en un aumento equivalente del desempleo, debido al crecimiento de actividades informales que funcionan como alternativa para quienes pierden sus empleos registrados.

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El economista señaló que el problema no es solamente la pérdida del puesto formal, sino también la reducción de los ingresos. “Lo que vemos es que gana entre un 30 y un 40% menos”, sostuvo al referirse a quienes pasan a la informalidad.

Nicolás Salvatore, economista, profesor e investigador de la UBA, amplió el análisis con ejemplos de trabajadores de plataformas como Uber y Rappi. También mencionó a monotributistas que no necesariamente son emprendedores, sino personas que recurrieron a esa modalidad después de quedar fuera del mercado laboral formal. “En realidad lo que ves es que el tipo fue expulsado del mercado de trabajo y se las arregla como puede”, afirmó.

El debate sobre el futuro del monotributo

Durante la conversación, Santiago Llull planteó la posibilidad de que el Gobierno avanzara con una modificación o eliminación del monotributo para que los contribuyentes pasaran al régimen de responsables inscriptos.

Juan Pablo Perojo, director de PMP Contabilidad y Consultoría, consideró que una eliminación no sería conveniente sin una reforma fiscal que contemple un esquema simplificado para los contribuyentes de menores ingresos. “A mi entender y mi opinión no debería, si no hay una reforma fiscal importante que contemple en los escalones más bajos de la misma algo similar al monotributo”, explicó.

Perojo sostuvo que, por el momento, no observa señales concretas de una eliminación. “Considero que va a seguir monotributo, tenemos monotributo, y hay que cuidarlo”, afirmó.

Salvatore, en tanto, advirtió sobre el impacto que tendría una medida de ese tipo sobre trabajadores que utilizan el régimen como una forma de mantenerse dentro del sistema formal. “Si estamos diciendo que los desocupados se refugian en Uber, en Rappi, en el monotributo, le ponen un azote al cuello encima”, cuestionó.

Las pymes y la capacidad instalada

El panorama también genera preocupación entre las pequeñas y medianas empresas. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, sostuvo que las fábricas atraviesan niveles muy bajos de utilización de sus instalaciones.

“De 10 máquinas, hoy funcionan 4. Estamos al 40% de la capacidad instalada”, afirmó. El dirigente comparó los actuales niveles de actividad con los registrados durante la pandemia y señaló que, en algunos casos, incluso son peores.

La demanda como condición para recuperar la inversión

Salvatore explicó que la recuperación de la inversión requiere previamente una mejora de la demanda. Según su análisis, las empresas primero deben vender el stock disponible y utilizar la capacidad instalada antes de asumir el costo de ampliar sus plantas o incorporar nuevas máquinas.

“Primero tenés que tener demanda en el mostrador. Agotás el stock. Después vas a producir más con el stock de capital instalado que tenés”, explicó.

El economista sostuvo que la inversión se encuentra en niveles históricamente bajos y que la utilización de la capacidad instalada permanece cerca de los niveles observados durante la pandemia. “Estamos diciendo que la industria tiene una capacidad instalada similar a un momento que la mitad de la economía estaba parada”, afirmó.