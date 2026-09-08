Miguel Ángel Diani en RDEsc: “La cultura es la testigo de una época”

El dramaturgo, guionista y presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani, habló sobre El Mito, su nueva obra de teatro, y trazó un paralelismo entre la historia de su protagonista y la situación actual de la cultura. En diálogo con Osvaldo Quiroga, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, sostuvo que el espectáculo aborda el poder, lo siniestro y la figura de quienes son considerados “monstruos”.

Diani también cuestionó el desfinanciamiento de organismos culturales y vinculó esa preocupación con el sentido de su obra. “La cultura es la testigo de una época”, afirmó.

Una historia sobre el poder y lo monstruoso

Diani explicó que la primera capa de El Mito presenta un circo de personas consideradas “frikis”, cuyo dueño las somete y utiliza para obtener dinero. A partir de esa situación, la obra plantea una pregunta central: “¿Quién es el monstruo?”.

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La historia gira alrededor de Seville, un personaje presentado como un ser extraordinario que es transportado dentro de una caja por dos penitentes. Allí permanece mientras sus portadores recorren distintos lugares ofreciéndolo a quienes estén interesados en sus habilidades.

Según explicó el dramaturgo, la obra tiene una estructura similar a la de un cuento y funciona como una metáfora sobre el poder y lo siniestro. “Es la apología del poder, la apología de lo siniestro. Este hombre después termina siendo devorado por el mismo poder”, sostuvo.

El paralelismo con la política actual

Diani llevó la metáfora de la obra al presente y planteó una mirada crítica sobre los gobiernos de derecha. “¿Qué pasa con la gente que hoy gobierna a la derecha?”, se preguntó durante la entrevista.

Según su interpretación, existe una dinámica en la que quienes gobiernan pueden conducir a la sociedad “de las narices” y afectar gravemente sus condiciones de vida. Para el dramaturgo, una de las herramientas utilizadas en ese proceso es el debilitamiento de la cultura.

“La forma de manejar esto es destruyendo la cultura”, afirmó.

El recuerdo de Teatro Abierto

A partir de esa reflexión, Diani recordó el papel que tuvo el teatro durante la última dictadura militar y mencionó a Teatro Abierto como uno de los grandes ejemplos de la cultura como testimonio de una época.

Quiroga, por su parte, recordó que estuvo presente la noche en que se produjo el incendio de Teatro Abierto. Contó que se encontraba trabajando como crítico teatral y que, tras enterarse del ataque, se dirigió hasta el lugar.

El conductor destacó especialmente la decisión de los actores de permanecer allí pese al riesgo que implicaba hacerlo en plena dictadura. “Si no ponés el cuerpo no vale”, afirmó.

Diani coincidió con esa mirada y reconoció que muchos artistas tuvieron miedo y algunos incluso decidieron abandonar el proyecto o viajar al exterior ante el peligro que representaba participar. “Había que estar poniendo el cuerpo en esa circunstancia”, señaló.

El desfinanciamiento de los organismos culturales

Diani también cuestionó la situación de Argentores, entidad que reúne a autores de teatro, televisión, cine y radio, y de distintos organismos vinculados al financiamiento de las artes.

En ese contexto, mencionó el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Fondo Nacional de las Artes. Para el dramaturgo, el retiro del financiamiento estatal constituye una forma concreta de atacar al sector cultural, porque afecta las herramientas que permiten sostener la producción artística.

“Porque no quieren que quede testigo de la época que se vive”, afirmó Diani.