Incendios en Estados Unidos: el inesperado problema que dificulta el trabajo de los bomberos

Los incendios forestales en el estado de Washington mantienen en alerta a las autoridades estadounidenses, con cientos de bomberos desplegados para contener focos que ya destruyeron viviendas y obligaron a evacuar distintas zonas. En ese contexto, el corresponsal Norman Powell analizó la situación durante una emisión de +Perfil y describió un escenario marcado por nuevas dificultades para combatir el fuego.

Además del avance de las llamas, el periodista explicó que las tareas de emergencia enfrentan un obstáculo inédito: la presencia de drones particulares que interfieren con el trabajo de los aviones y helicópteros hidrantes. Según detalló, esta situación está demorando las operaciones en una de las emergencias ambientales más importantes que atraviesa actualmente Estados Unidos.

Drones, un nuevo desafío para combatir los incendios

Powell explicó que "los bomberos siguen trabajando intensamente en los alrededores de Spokane, en el estado de Washington", mientras el humo de los incendios "está invadiendo estados vecinos como Oregon e Idaho", con un impacto que también podría extenderse hacia Canadá.

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Sin embargo, señaló que uno de los mayores inconvenientes ya no proviene únicamente del fuego. "Se ha presentado un problema en la lucha contra esos incendios forestales", afirmó, al referirse a la aparición de drones particulares que sobrevuelan las zonas afectadas.

El corresponsal detalló que "los bomberos que están trabajando con aviones y helicópteros hidrantes están teniendo problemas porque están surgiendo drones que no están autorizados a circular por la zona del incendio".

Según explicó, muchos de esos dispositivos podrían pertenecer a vecinos afectados por el desastre. "Quizás sean propietarios de casas que han quedado destruidas, que lanzan un dron para ver qué ha quedado de sus propiedades", indicó. Sin embargo, advirtió que "la presencia de los drones ha estado demorando la acción de la aviación y de los bomberos para combatir el fuego, algo que es realmente nuevo".

Washington supera este año a California en magnitud de los incendios

Consultado sobre la situación en California, históricamente uno de los estados más afectados por los incendios forestales, Powell aseguró que este año el panorama es diferente. "Incendios de gran dimensión no", respondió, y aclaró que "de las dimensiones que estamos hablando en el estado de Washington, donde más de 700 viviendas ya han sido destruidas y varios pequeños poblados y barrios han quedado hechos cenizas, eso no se ha registrado en California este año".

El corresponsal remarcó así que Washington concentra actualmente la emergencia más grave del oeste estadounidense, mientras las autoridades intentan contener el avance del fuego y minimizar los riesgos que representan tanto las condiciones climáticas como las nuevas dificultades operativas generadas por el uso indebido de drones.