RDI: quiénes son los empresarios que aplaudieron a Javier Milei mientras llamaba a quemar periodistas

La presencia de empresarios en la cena anual de la Fundación Faro quedó bajo cuestionamiento después de que el presidente Javier Milei pronunciara expresiones contra periodistas. Durante otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil se repasó los nombres de los asistentes que aplaudieron al mandatario mientras llamaba a quemar periodistas.

“Sin libertad de expresión no hay democracia”, sostuvo la periodista, Natalia Volosin al referirse al rol del periodismo y a las amenazas contra quienes investigan al poder. Y advirtió sobre la gravedad del contexto: “Si el poder se dedica a perseguir periodistas y amenazar con matarlos, en un país en el que, reitero, ya prendieron fuego un fotorreportero por investigar al poder, es difícil”.

La periodista explicó que reconstruir la lista de invitados no fue sencillo. “Fue difícil rearmar quiénes estaban, porque en la Fundación Faro yo intenté hacer alguna averiguación a través de una querida colega y no había respuestas, nadie quería contar quiénes estaban”, relató. Volosin resumió el objetivo de la investigación: “Quiero uno a uno repasar a los principales empresarios que se pararon a aplaudir el viernes a la noche, mientras el Presidente de la Nación llamaba a quemar periodistas”.

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Rubén Tchernaskovsky, Marcelo Mindlin y los vínculos con el sector energético

Entre los primeros nombres mencionados apareció Rubén Tchernaskovsky, principal accionista de Newsan. Volosin también señaló los vínculos empresariales entre los hermanos Neuss, Damián Pozzoli y el fondo Inverlat, propietario de Havanna. Además, se mencionó la asociación de Tchernaskovsky y los Neuss en Edison Energía y su participación en operaciones vinculadas con privatizaciones energéticas, entre ellas Transener.

La conductora dirigió luego sus cuestionamientos a empresarios judíos presentes en la cena y planteó una comparación sobre el sentido de los aplausos. “Pues me interesa especialmente hacerlos reflexionar sobre qué hubiera ocurrido si en la cena de la Fundación Faro, el Presidente de la Nación, en vez de llamar a quemar periodistas, hubiera llamado a quemar judíos”, afirmó en +Perfil.

Sobre Tchernaskovsky, agregó: “Yo como mujer, judía, periodista, independiente que investiga el poder, me siento particularmente ofendida por tu aplauso Tchernaskovsky y por el resto de los colegas con los que comparto origen judío también”.

Otro de los empresarios señalados fue Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Volosin dijo tener un vínculo personal con él: “Marcelo me ofende especialmente porque estuvo sentado comiendo asado en mi casa con mi difunta madre”.

Y cuestionó su presencia en el evento: “Yo me pregunto qué hubieras hecho y si hubieras aplaudido si hubieran llamado a quemar judíos”. Más adelante, insistió: “Sería importante que cuando llaman a quemar periodistas tampoco te pares a aplaudir”.

En el repaso también aparecieron Marcelo Cielecki, socio de Mindlin en negocios vinculados con el transporte de gas, y Hugo Sigman, relacionado con Cielecki y con el sector farmacéutico, según lo expuesto durante el programa.

Telecomunicaciones, tecnología y negocios

Otro de los nombres mencionados fue Adrián Huerten, a quien la conductora identificó como dueño de DirecTV y vinculado al sector de las telecomunicaciones. Durante el intercambio también se señaló su participación en el negocio de internet satelital y la adquisición de derechos deportivos. Volosin resumió su crítica a la relación entre los negocios y el respaldo al presidente Javier Milei: “Negocios, ¿no? Negocios. No importa si en el medio hay que quemar periodistas para hacer guita, ¿no?”.

El periodista Antonio Riccobene aportó que, después de que trascendieran las declaraciones presidenciales, algunos asistentes habrían intentado reducir su exposición pública. Según explicó, “intentaron, borraron muchísimas fotos en las que aparecían, pidieron que no se difundiera la lista de invitados”. También señaló que la Fundación Faro no quiso entregar la lista de participantes, porque, según la explicación que recibieron, así se había acordado.

Entre los asistentes mencionados figuró Fabián Kohn, ex CEO del Grupo Galicia y presidente de IDEA. Volosin destacó que, después del encuentro, la organización difundió un comunicado sobre la libertad de prensa: “La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática”.

La periodista planteó interrogantes sobre la coincidencia entre la presencia de empresarios en la cena y los pronunciamientos posteriores de rechazo a las expresiones presidenciales, aunque reconoció que no podía establecerse automáticamente qué posición había adoptado cada asistente durante el discurso.

Martín Migoya y Mercado Libre: la dimensión económica de la cena

En el listado también se mencionó a Martín Migoya, CEO de Globant e integrante de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Riccobene lo describió como uno de los asistentes que estaba en primera fila aplaudiendo.

Otro nombre destacado fue Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en Argentina. Volosin recordó los vínculos entre Marcos Galperin, fundador de la compañía, y Javier Milei. Además, contó que el biógrafo de Galperin había consultado a la empresa quién había pagado la presencia de De la Serna en la cena, sin haber recibido respuesta hasta ese momento.

La conductora explicó que la participación en el evento implicaba también un desembolso económico: “Porque recordemos esto también, que no es que están ahí solo como aplaudidores de un presidente que llama a quemar periodistas, sino que además ponen guita, y uno piensa, che, por qué ponen tanta guita”.

Libertad de expresión y responsabilidad empresarial

Volosin aclaró que la investigación buscaba identificar a los empresarios presentes y permitir que pudieran responder. “Pero, por supuesto, si alguno de ellos quiere desmentirnos, mostrar que estaba en otro lado, decir que no estaba, o lo que sea, o pedir disculpas, encantadísimos de escucharlos”, afirmó.

También explicó que el trabajo se apoyó en distintas notas periodísticas, fotografías y otras fuentes. La conductora señaló que todavía existen interrogantes sobre el financiamiento de la Fundación Faro y la identidad de sus donantes.

El eje de su cuestionamiento fue la responsabilidad pública de quienes, desde posiciones de poder económico, participan de encuentros políticos y respaldan —con sus aplausos— discursos contra la prensa. En sus palabras: “Porque en la Argentina no la manejan solamente Milei y los políticos. Milei y los políticos también pasan, los que quedan son estos tipos, sepan quiénes son, mírenle las caras”.